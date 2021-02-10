Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Türkiye'nin 2020'de patates üretimi 5 milyon 200 bin tona yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda, belediye başkanlıklarınca talep düşüklüğünden üreticilerin olumsuz etkilenmemesi için doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden patates alımına başlandı. İlk alımlar, patates üretiminin yoğun yapıldığı ve doğal olarak depolandığı Niğde ve Nevşehir'de yapıldı. Türkiye'nin, 2019'da 4 milyon 979 bin 824 ton olan patates üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artarak 5 milyon 200 bin tona yükseldi

Türkiye'nin 2020'de patates üretimi 5 milyon 200 bin tona yükseldi
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli patates üreticisi ülkelerinden olan ve kendi ihtiyacının üzerinde patates üreten Türkiye'nin, 2019'da 4 milyon 979 bin 824 ton olan üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artarak 5 milyon 200 bin tona yükseldi.

Yeterlilik oranı yüzde 100'ün üzerinde olan ve 2020'de 124 bin ton patates ihraç eden Türkiye'de, pandemi süreci sebebiyle otel, lokanta ve benzeri toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurt içi ve yurt dışı piyasalarda patates satışları geriledi.

Üretimin geçen yıla göre artmasına karşılık yaşanan talep düşüklüğü ülkedeki stok miktarını yükseltti.

Bu durumun çiftçileri olumsuz etkilememesi için Tarım ve Orman Bakanlığının yönlendirmesiyle belediye başkanlıklarınca doğrudan üreticilerden ve üretici örgütlerinden olacak şekilde alım yapılmaya başlandı.

Belediyelerin yaptığı alımlar, patates üretiminin büyük ölçüde yapıldığı ve doğal şekilde depolandığı Niğde ve Nevşehir'de başlatıldı.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığınca, yurt içi ve yurt dışı patates piyasaları yakından takip edilerek ihracatı artıracak çalışmalar yürütülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Varank: Cumhurbaşkanı'mızın gönlünden geçen bir kadın astronotun uzaya gitmesi
İŞ-YAŞAM'3 ülke ile uzay alanında iş birliği'
2020'de ihracat endeksleri geriledi
İŞ-YAŞAMİhracat endekslerinde düşüş
SON DAKİKA TÜİK İşsizlik rakamlarını açıkladı! Kasım ayı işsizlik oranı - Haberler
İŞ-YAŞAMİşsizlik rakamları açıklandı
TMO: Bakliyat üretimi sağlanan desteklerle artıyor
İŞ-YAŞAMTMO'dan bakliyat üretim açıklaması
Son dakika haberleri: Zarar etmeden yatırım nasıl yapılır? Ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAMYatırım stratejisi ne olmalı?
TİM Başkanı Gülle: Fiyat istikrarının özü üretim ve ihracattır
İŞ-YAŞAMTİM'den fiyat istikrarı açıklaması
TİM Başkanı Gülle'den 'fiyat istikrarı' açıklaması
İŞ-YAŞAMTİM'den 'fiyat istikrarı' açıklaması
Ticaret kadınları mobil uygulaması yayında
İŞ-YAŞAMTicaret kadınları mobil uygulaması yayında
İTO'nun cep şubesi "İTO Mobil" devreye girdi
İŞ-YAŞAMİTO'nun cep şubesi "İTO Mobil" devreye girdi
Ocak ayında 60 ülkeye 392 ton çay ihraç edildi
İŞ-YAŞAMOcakta 60 ülkeye çay ihracatı