DHA

Bartın merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan lav sütunları ilgi görüyor.

DHA'nın haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen lav sütunları, Bartın’ın yanı sıra dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.

Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.

Lav sütunların genişliği 50 ile 100 santimetreye, uzunluğu ise 100 metreye kadar ulaşıyor.

4 yıl önce başlatılan ‘Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi’ kapsamında lav sütunlarının ziyaretçiler tarafından daha rahat gezilebilmesi için 800 metre uzunluğunda ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskeleler yapıldı.

Lav sütunlarını 4 yılda yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti.

Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, “4 yıl önce başlatılan rekreasyon projesi sonrasında köyümüzde bulunan 80 milyonluk lav sütunlarına yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi görmeye başladı.

O günden bugüne çok fazla insanı köyümüzde ağırladık. Şu anda kısıtlamalar var o yüzden gelen olmuyor. Yeni normalleşmeye geçtiğimizde lav sütunlarımızı görmeye çok fazla turistin geleceğini tahmin ediyoruz. Herkesi bu doğa harikası lav sütunlarımızı görmeye bekliyoruz. Herkesi burada ağırlamaya hazırız” dedi.