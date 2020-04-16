AA

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik operasyonlarına ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yıldız, Irak makamlarının ülkenin kuzeyinde son günlerde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan rahatsızlıklarını sözlü olarak dile getirdiklerini aktardı.

Görüşmede, PKK'nın sadece Türkiye açısından değil, Irak ve bölge açısından da oluşturduğu tehdidi vurguladığını kaydeden Büyükelçi Yıldız, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik operasyonlarının kaynağını uluslararası hukuktan ve Birleşmiş Milletler (BM) şartının meşru müdafaa ilkesinden aldığını muhataplarımıza izah ettim. Irak'tan Türkiye'ye yönelen PKK tehdidine son verilmediği sürece Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmaya devam ederek, gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğini de vurguladım." ifadelerini kullandı.

"MAHMUR KAMPI, TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR"

Yıldız, Irak tarafının Mahmur Kampı'nı gündeme getirmesiyle ilgili de, söz konusu kampın insani amaçlı kamp olma niteliğini uzun zamandan beri kaybetmiş olduğunu ve bu hususun BM'nin ilgili kuruluşlarınca da kabul edildiğini söyledi.

Büyükelçi Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahmur Kampı'nın bir terör yuvasına dönüştüğünü ve kampa dair sorunun en kısa zamanda çözüme kavuşturulması gerektiğini muhataplarıma aktardım."

Büyükelçi Yıldız son olarak, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu, bu çerçevede terörle mücadelede Irak'tan üzerine düşeni yapmasının beklendiğini ifade etti.