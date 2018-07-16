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Geçmişte birçok amatör dalgıcın bu bölgede dalış yaptığını söyleyen Oluz, "Kaynak sularından beslendiğinden ötürü temiz ve görüş açısı oldukça tatmin edici. Su altında bulunan bitki ve hayvan türleri de ilgi çekici. Buranın en büyük özelliği ise Ağrı Dağı gibi önemli bir dağda bulunması. Birçok kişi bu bölgeden geçerken yeşilliği ve doğayı beğeniyor, biz ise su altındaki güzellikleri keşfediyoruz. Merakı olan herkesi bu güzellikleri keşfetmeye bekliyoruz." diye konuştu.