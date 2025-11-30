Türkiye'nin damak tadını "çorbalar" ele veriyor! İşte Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 çorba!

AKDENİZ’DE BEREKETİ SİMGELER: ANALI KIZLI

Adana ve çevresinin geleneksel yemeği olan analı kızlı, iri ve küçük köftelerin bir arada piştiği yoğun kıvamlı bir çorbadır. Hazırlığı zahmetlidir ancak aile sofralarında paylaşımı simgelediği için değeri yüksektir. Bölgenin damak tadındaki baharat dengesi bu çorbada net şekilde hissedilir.