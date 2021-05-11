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Türkiye'nin birçok yerinde İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırıları protesto edildi. Meydanlarda toplanan çeşitli dernek üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırılarını tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

İSTANBUL

İsrail'in Mescid-i Aksa, namaz kılanlara müdahalesini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, gece saatlerinde İsrail'in Beşiktaş'taki İstanbul Başkonsolosluğu önünde bir araya geldi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım'ın çağrısıyla toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail aleyhine sık sık slogan atan grup, basın açıklamasının ardından, konsolosluk önünden ayrıldı.

İZMİR

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İZTOK) üyesi dernek ve vakıflar, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasını kınadı.Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına katılan aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.Grup adına açıklamayı okuyan İZTOK Dönem Başkanı Ali Mamak, İsrail'in mübarek ramazanda yaptığı bu acımasız saldırıları kınadıklarını ifade etti.Saldırıyı gerçekleştiren işgalci terörist yapının, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığını bir kere daha açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Mamak, şunları kaydetti:"Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek, Filistin'de barıştan ve uzlaşıdan söz etmek mümkün olmayacaktır. Geçmişin acılarını Müslümanlar üzerinden ödetmeye çalışan İsrail, Filistin toplumunun varlığını hiçe saymakta ve kurulduğu günden itibaren sistematik biçimde işgal ve soykırım suçları işlemektedir.Geçmişin acıları ile yüzleştirilmesi gereken Müslümanlar ve Filistin değil, Avrupa'nın bizzat kendisidir. Bugün din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin özgürce yaşadığı ve haklarını yeri getirebildiği bir Kudüs'ten bahsetmek istiyorsak, geçmişin tecrübeleri ve bugün yaşananları göz önünde bulundurmak tüm dünyanın görevidir. Kim hangi kararı alırsa Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir."Mamak, tüm dünyada adaleti ve hukuku savunan herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu işgal adımlarını durdurmaya davet etti.Yapılan duanın ardından alandakiler, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.

TOKAT

Tokat'ta , işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla Anadolu Gençlik Derneği tarafından konvoy düzenlendi. İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına karşı Tokat'ta protesto gösterisi düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu ve vatandaşlar Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan grup, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Kudüs'ün tüm Müslüman'ların ortak sorunu olduğunu söyleyen Anadolu Gençlik Derneği Tokat Şube Başkanı Bekir Durupınar "Bundan sonra söz bitmiştir. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBBM toplanmalıdır. İslam iş birliğ teşkilatının toplanması sağlanmalıdır. Ordumuz teyakkuz haline geçmesi gerekir. Ancak Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Milyonlarca Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son siyonist ölüncüye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri kutlu bir zaferle siyonizmden kurtulana dek devam edecektir" dedi. Basın açıklamasının ardından 600 araçlık konvoy, kornolar ve bayraklar eşliğinde şehir merkezinde tur attı.

MUŞ

Muş’ta bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve vatandaşlar, Mescid-i Aksa’ya yönelik çirkin teşebbüste bulunan ve Filistin halkına zulmeden işgalci İsrail’i protesto etti. Belediye Meydanı’na araçlarla konvoy yaparak bir araya gelen STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş, “Hamas’a selam, direnişe devam”, “Kudüs’e selam, direnişe devam”, “Tekbir Allah-u Ekber” sloganlarıyla tek yürek olup İsrail’e tepki gösterdi. Burada basın açıklaması öncesi vatandaşlara bir konuşma yapan Memur-Sen Muş İl Başkanı Mahir Barışan, “Bugün burada toplanmamızın nedeni gaspçı, katil İsrail devletinin gözbebeğimiz olan Mescid-i Aksa’ya saldırısı Kudüs’ü ilhak planıdır.1941’den itibaren adım adım gerçekleştirdiği ilhak planını burada temin etmek, katil İsrail’in uygulamalarını kahrı perişan etmek için bugün buradayız.” dedi.

NEVŞEHİR

Nevşehir’de, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinli Müslümanlara saldırıları protesto edildi. Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen protestoya vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile katıldı. 2000 Evler Mahallesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gösteride Milli İrade Platformu adına bir açıklama yapan Mustafa Çiftç, “Ziyanda olan bu asırda başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail’in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen kanı ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Tam da bu yüzden herkes sussa da Filistin’de, Kudüs’te bizim canımız ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor. Biz de burada direnmeye devam edeceğiz bu kör düzene karşı. Yılmayacağız. Usanmayacağız. Orada insanlığın haremine yapılan saldırılara karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız, bu küresel kirli stratejiye karşı biz de burada direneceğiz. Kardeşlerim, İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek, bunu imanımız kadar biliyoruz. Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz. Filistin’de teknolojiye sırtını dayamış küresel ebrehenin fillerine karşı taşla, sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte. Ne var ki terörist İsrail’in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacaklarını da hatırlatmak isteriz. Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet, İsrail korkularının esiridir” diye konuştu.

ANTALYA VE ISPARTA

Antalya'nın Alanya ilçesinde ve Isparta'da, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarına ve Filistinlilerin Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına tepki gösterildi. Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde akşam saatlerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, araçla şehir turu yaptı. Daha sonra Güllerpınarı Mahallesi'ndeki şube önünde toplanan grup "Mehmetçik Aksa'ya", "Dişe diş, kana kan, intikam intikam", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı. İHH İnsani Yardım Vakfı Alanya Şubesi Başkanı Adnan Yavuz, burada yaptığı konuşmada, son olaylarda yüzlerce Filistinlinin yaralandığını dile getirdi.

GÜMÜŞHANE

İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları ve Filistinlilerin Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya bırakılması Gümüşhane'de protesto edildi. Gümüşhane Sivil Dayanışma Platformu'nu oluşturan İHH İnsani Yardım Vakfı ( İHH),Memur-Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Cihannüma ve Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu, Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde toplandı. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan protestocular, "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" şeklinde slogan attı.

BATMAN

Batman Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Düşünce ve İnanç Platformu üyeleri de İsrail’in Filistinli Müslümanlara yönelik saldırısını kınadı. Grup adına açıklama yapan Memur Sen Batman İl Başkanı Mehmet Ergin, İsrail’in bir yalan üzerine kurulduğunu söyledi. İsrail rejiminin bir gün yenileceğini ifade eden Ergin, “Kimileri, gücün oluşturduğu anaforda bunu göremeyebilir, pusabilir. Fakat biz zulmün abad olmayacağına iman etmişiz.” dedi. İsrail’in oluşturduğu kanlı politikalara karşı kulaklarını tıkayıp, başını kuma gömenlerin büyük bir hüsrana uğrayacağını dile getiren Ergin, "Biz biliyoruz ki İsrail, asırlara sari getto kültürüyle o bölgede hep düşman üreterek var olmaktadır. Evet İsrail korkularının esiridir ve İsrail holokost endüstrisinden beslenen lobilerin esiri olduğu için şiddeti politikalarının merkezine koymuştur. Kimileri bu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızla buradayız, yüreğimizle buradayız ve tarih şuurumuzla buradayız. Tam da bu sebepten diyoruz ki korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. Korku ve şiddetin üreteceği tek şey vardır o da terör.” şeklinde konuştu.

KARAMAN

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısını kınadı.Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen platform üyeleri, Filistin bayrakları taşıdı. Gruptakiler, İsrail aleyhine slogan atarak, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etti.Platform Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, her zaman Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.Mescid-i Aksa'nın Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu ifade eden Özdemir, şöyle devam etti:"Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Kudüs coğrafyamızın ayılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke, Medine demektir. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumlarının dertleriyle dertlenmektir."Grup, bir süre slogan atıp tekbir getirdikten sonra dağıldı.

UŞAK

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırıları Uşak ve Kütahya'da kınadı. Uşak'ta kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya gelen Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Gruptakiler İsrail aleyhine sloganlar atarak saldırıları protesto etti. Platform adına burada açıklamalarda bulunan Ahmet Buran, İsrail polisinin saldırılarında çok sayıda Filistinlinin yaralandığını anımsattı. Yapılan bu saldırıların Müslümanlar için bardağı taşıran son damla olduğunu aktaran Buran, şunları kaydetti: "Uluslararası hukuk, kamuoyu, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, barış örgütleri, siyasal kurumlar, İsrail'in bu şımarık, işgalci ve kural tanımaz tavrına karşı bir an önce bir araya gelmeli ve elini taşın altına koymalıdır. Bu kurumlar, İsrail'in tavrına karşı sessizliğini koruduğu müddetçe bu saldırılar devam edecek." İsrail'in hukuksuz işlemleri için uluslararası kamuoyu önünde yargılanması gerektiğini söyleyen Buran, "Kim hangi kararı alırsa alsın Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların mukaddes şehridir. Hukuksuz işgal durdurulmalı, İsrail, BM komitelerinden ve üye olduğu tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan çıkartılmalıdır." dedi.

KÜTAHYA

İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, ikindi vakti Ulu Cami önünde bir araya geldi. Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan protestocular, "Kudüs'e selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El-Aksa", "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı. Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, burada grup adına yaptığı konuşmada, Kudüs'te yaşananları protesto etmek için Türkiye'nin her yerinde Müslümanlar olarak bir araya geldiklerini belirtti. İsrail'in, Filistin halkına yönelik zulmünü kınadıkları dile getiren Yenipazar, şöyle devam etti: "Biz Allah şahit olsun diye onların zulmünü ilan ediyor ve kınıyoruz, ama onlar insanlığın bu kınamalarına aldırış etmeden zulümlerine devam ediyorlar. Ancak bizler en kısa sürede hem Kudüs'e hem Mescid-i Aksa'ya gideceğiz. Rabb'im bu nesle bunu gösterecek. Rabb'im bunların yaptığını görüyor ve bir bir yazıyor. Allah mühlet verir, asla ihmal etmez. Bu notları Rabb'imiz de tutuyor, biz de tutuyoruz. Bugün tutulan notlar, yarın çok ağır şekilde hesabı sorulacak notlardır. Bundan emin olun. İnşallah Kudüs biz yaşarken özgürleşecek." Konuşmanın ardından Filistinli üniversite öğrencisi Naim Eyyubi tarafından dua edildi.

YOZGAT

Yozgat, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasını protesto etti. Kentpark'ta toplanan vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla donattıkları araç konvoyuyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Meydanda basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, Filistin'in saldırı altında olduğunu belirtti. Şerefli, "Kovid-19'u stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Herkes bilsin ve duysun ki, Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın, Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir." dedi.

NİĞDE

Niğde'de çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Adliye Sarayı önünde toplanarak, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırmasına tepki gösterdi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Niğde Şube Başkanı Recep Nilüfer, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yaptığı haince saldırıyı kınadıklarını ve lanetlediklerini söyledi. İsrail'in, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bu günde Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Nilüfer, "Bugün ilk kıblemiz olan peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal altındadır. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücadelenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın İslam şehri olması için her türlü desteği vermektir." görüşünü paylaştı. Konuşmaların ardından, toplanan kalabalık araçlarıyla şehir turu attı.

KAYSERİ

Kayseri'de Türk ve Filistin bayrağı taşıyan bir grup, Zümrüt Mahallesi'ndeki Ahmet İnci Camii önünde bir araya geldi. Araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan Talas Paraşüt İndirme Alanı'na kadar gitti. Burada açıklama yapan Kayseri İHH Genel Koordinatörü Sait Çamdalı, Mescid-i Aksa'ya iftar, sahur ve namaz vakitlerinde baskınlar düzenleyen İsrail'in insanlık suçu işlediğini söyledi. İsrail'in Müslüman ailelerin evlerini gasbettiğini belirten Çamdalı, şunları kaydetti: "1967 yılında Kudüs'ü işgal eden katil ve işgalci İsrail terör şebekesi bugünü anmak amacıyla uydurduğu Kudüs Günü'nde binlerce Siyonist ile bu sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya saldırdı. Filistinli Müslümanlar en tabi haklarını kullanarak, kendilerini ve namus addettikleri Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışırken, yüzlerce kardeşimiz yaralandı. İçlerinde durumu ağır olanlar var. Daha fazla kardeşimiz gözaltına alındı. Üzücüdür ki vicdan sahibi tüm insanları ayağa kaldırmasını beklediğimiz bu yaşananlara karşı bazıları yine kör, sağır ve dilsiz." Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan da Filistin'in saldırı altında olduğunu ve Kudüs'ün kirli postallar altında ezildiğini vurguladı. İsrail'in bölgeye yerleşme sürecinin temelinde terör olduğunu aktaran Kalkan, "Bugün İsrail ile onu destekleyenlere ve onunla iş birliği yapanlara karşı verilecek mücadelenin sonunda insanlık adalete ulaşacaktır. Bakınız bugün bir Filistinli çocuğun gözünden düşen bir damla bugün insanlığın bütünü için Nuh Tufanı hükmündedir." değerlendirmesinde bulundu.

KIRŞEHİR

Kırşehir’de sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi yanında bir araya gelen grup slogan atarak, Filistin'de yaşananları kınadı. Grup adına konuşan Kırşehir Memur-Sen Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün, Filistin'in kalacağını dile getirdi. Yavuz, "Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Filistin, özgür ve bağımsız yaşayacaktır. İnanıyoruz ve iman ediyoruz, zulüm değil adalet hakim olacaktır. Bu hak, insanlık ve adalet mücadelesidir." dedi. Düzenlenen araç konvoyuna katılan vatandaşlar Filistinlilere destek vererek, Türk ve Filistin bayrakları açtı. Araç sürücüleri Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde konvoy oluşturdu. Bazı apartmanların balkonlarından da vatandaşlar alkışlayarak destek oldu.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, İsrail'i protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden, insanlığının özgürleşemeyeceğini belirtti. Pekuz, "Unutmak felakettir. Bugün burada hatırlatma yapmak için teröre karşı direnen ve insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık." diye konuştu. Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri araçlarına binerek kent merkezinde konvoy düzenleyen grup, daha sonra dağıldı.

SİVAS

Sivas'ta, Mevlana Kavşağı'ndan başlayan araç konvoyu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Burada toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Halil İbrahim Temiz, Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların mabedi olduğunu vurguladı. İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisine devam ettiğini belirten Temiz, "Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız, ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzsüzlerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

BİTLİS

Bitlis'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail’in Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Bitlis Şube binası önünde düzenlenen basın açıklamasına kentteki diğer sivil toplum kuruluşları (STK),dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Bitlis Şube Başkanı Abdurrahim Doğru, “Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs’ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman’ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa’nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değildir, ümmetin meselesidir” dedi.