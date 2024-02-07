Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı 255 milyar 777 milyon 893 bin dolarla rekor kırdı. İşte Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı ülkeler...
Almanya: 21.1 milyar dolar
ABD: 14.8 milyar dolar
Irak: 12.8 milyar dolar
Birleşik Krallık: 12.5 milyar dolar
İtalya: 12.4 milyar dolar
Rusya: 10.9 milyar dolar
Fransa: 10.3 milyar dolar
İspanya: 9.8 milyar dolar
Birleşik Arap Emirlikleri: 8.6 milyar dolar
Hollanda: 7.9 milyar dolar
Romanya: 6.9 milyar dolar
Polonya: 5.9 milyar dolar
İsrail: 5.4 milyar dolar
Belçika: 4.4 milyar dolar
Bulgaristan: 4.2 milyar dolar
Yunanistan: 4.2 milyar dolar
Ukrayna: 3.4 milyar dolar
Mısır: 3.3 milyar dolar