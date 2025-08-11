Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi Uludoruk

"BİRÇOK İLDEN DAĞCILAR GELİYOR"

Tuncelili İskender Doğan, kentteki yüksek rakımlı dağların adrenalin tutkunlarının rotası haline geldiğini dile getirdi.

İlçeye daha önce de geldiğini ve Uludurok'a tırmanış yaptığını anlatan Doğan, "Uludoruk dağcıları cezbediyor. Zevk verici bir çıkışı var. Görüntüsü çok iyi. Buradaki tırmanıştan aldığım zevki başka dağlardan alamıyorum. Birçok ilden dağcılar geliyor. Tanıdığım tüm dağcı arkadaşlar gelip Cilo'ya çıktı. Hepsi de çok memnun ayrıldı. Halkın yakın ilgisi var. Dağları olan iller ilgimi çekiyor. Tırmanış yaparken etrafı da izleriz. Başka nerelere tırmanabiliriz diye. Biz dağcılarda sınır yok" ifadelerini kullandı.