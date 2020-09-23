AA

Başkonsolos Yeşildağ, göreve başlamasının ardından Cape Town’daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Yeşildağ, İslam'ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderilen, hayatını yerel Müslüman halkın eğitimine adayarak burada vefat eden Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Cape Town’da yaşayan torunları ile dedelerinin kabrini ziyaret etti.

AA'nın haberine göre; Cape Town Hamidiye Camisi’ni ziyaret ederek TİKA tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşildağ, burada Türk vatandaşlarına hitap etti.

Yeşildağ, "Cape Town eşsiz coğrafi konumu, tarihteki önemli rolü, doğal güzellikleri ve kültürel renkleri ile Afrika’nın en önemli şehirlerinden biri. Diğer yandan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan tarihi bağlar bakımından bizler için oldukça özel bir yeri var. Devletimizin bu önemli merkeze atadığı ilk Başkonsolos olmanın onurunu ve bir temsilcilik kuracak olmanın sorumluluğunu taşıyorum." ifadelerini kullandı.