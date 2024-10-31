Sinop'ta geçmişten günümüze ketenin yolculuğu

Sinop'ta açılan ve Türkiye'nin ilk keten müzesi olma özelliğini taşıyan Sinop Keten Müzesi ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan açıklamaya göre, KUZKA desteğiyle mayıs ayında kente kazandırılan müze, ketenin geçmişten günümüze kadar uzanan yolculuğunu ziyaretçilerle buluşturuyor.

Ziyaretçilerinin, keten bitkisi, ketenin ipe dönüşümü, eski keten dokuma tezgahları, ketenden tekstil ürünlerinin nasıl üretildiği gibi pek çok konuda bilgi edinebildiği müze, kent turizmine de önemli katkılar sunuyor.

Kentin ve bölgenin keten kültürünün sergilendiği müzede, ilerleyen dönemlerde keten ürünlerinden oluşan hediyelik eşya satış bölümü ile keten dokumasının deneyimlenebileceği deneyim atölyesi de hizmete açılacak. REKLAM Müze ziyaretçilerinden İlgün Görgün Kaya, müzeyi ziyaret ettiğinde çocukluk anılarının tazelendiğini söyledi. Müzede ketenle ilgili süreçlerin çok güzel anlatıldığını vurgulayan Kaya, "Bu tarihi konağın her katında eski anılarımız tazelendi. Ketenin hikayesi burada çok da güzel bir şekilde sergilenmiş ve anlatılmış. Sinop'a gelen herkesin burayı gelip görmesini çok isterim. Kendi adıma gelip gördüğüm için çok mutlu oldum. Yapanların ellerine ve emeklerine sağlık diliyorum" ifadelerini kullandı.