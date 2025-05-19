Türkiye'nin ilk melodili yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulamasının Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirildiğini belirtti. Uraloğlu, Melodili Yol uygulamasının yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişi sırasında titreşim ve ses üretme prensibine dayandığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, “Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlanıyor. Yüzeydeki her bir oyuk veya işaretleme, farklı frekansta bir nota verecek şekilde konumlandırılıyor. Sürücü sabit hızla seyrettiğinde, oluşan titreşim ve sesler birleşerek hedeflenen ezginin duyulmasını sağlıyor.” dedi.

REKLAM

Bakan Uraloğlu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü (Ankara) sorumluluğundaki Nallıhan – Beypazarı Devlet Yolu’nun 21. kilometresinde yer alan Eymir Köyü mevkiinde uygulamanın tamamlandığını belirtti. Uygulamanın, Nallıhan Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nı etkilemeyecek bir mesafede hayata geçirildiğini de belirten Uraloğlu, “12 Mayıs’ta başlattığımız çalışmalar 16 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Sürücüler, belirli bir hızda seyrederken Mozart’ın Türk Marşı’nı net şekilde duyabiliyor.” dedi.