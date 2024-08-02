Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı

Ne mutlu ki bize hem onun hayata dönmesini sağladık, hem de Türkiye'nin ilk embriyo naklini taşıyıp doğurdu, şimdi de onu büyütüyor. Ezo benim, bizim ve bu proje için çok önemli. Atların, ayakları kırıldıktan sonra bile insanlığa fayda sağlayacağının bir ispatı aslında."