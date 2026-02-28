Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusu yaptı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'da bulunan Türk vatandaşlarının güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran'a seyahat edecek vatandaşların acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

Büyükelçilik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu.

Duyuruda, son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtildi.

"İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verilen duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

Gelişmelere dair yeni açıklamaların, bakanlık ile İran’daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin yararlı olacağı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi: