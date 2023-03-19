Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği'nde dayanışma konseri

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği Konutu'nda düzenlenen ve depremzedeler için bağış kampanyasını da içeren konsere, Türkiye 'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Türkiye'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Daimi Temsilcisi Kerem Alkin, UNESCO bünyesindeki farklı ülkelerin daimi temsilcileri, Fransız iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Gülnur Aybet, video sunumda yer alan, Hatay'da depremde bir okulun yıkıntıları arasında bulduğu piyanoda Fransız Besteci ve Piyanist Erik Satie'nin 'Gnossienne No.1' eserini çalan müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya'nın görüntüsüne atıfta bulunarak, "Ayakta kalmanın ve umudun sembolü olan bu görüntü sosyal medyada geniş yer buldu. Bu akşamki konserin ikinci kısmında, müzisyenlerimiz Satie'nin bu eserini sunacak" dedi.

"GEÇİCİ KONUTLARLA DESTEKLENMEYE İHTİYAÇLARI VAR

Konserde seçkin bir repertuarın alanının en iyilerinden olan Türk ve Fransız müzisyenlerce dinleyicilerin beğenisine sunulacağını aktaran Gülnur Aybet, şöyle devam etti: Anadolu Ajansı'nın görüntülerinden derlenen kısa filmde gördüğünüz üzere, afetin boyutu hem yıkımın gücü hem de etkilenen bölgelerin genişliği açısından emsalsiz. Depremzedeler için yeni konutların yapılması en az 1 yıl sürecek. Birçoğu evlerini ve geçim kaynaklarını kaybetti. Bu nedenle geçici konutlarla desteklenmeye ihtiyaçları var.

Gülnur Aybet, Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilciliği olarak afetzedelere bağışların daha kolay erişimi için bir bağış hesabı açtıklarını belirtti.