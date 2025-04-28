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        Türkiye'nin uzay limanı projesini anlattı

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Hem uzaya yönelik koymuş olduğumuz hedefler hem de son 15 yılda getirmiş olduğumuz savunma sanayinin çok daha ileri noktalara taşınması için bağımsız uzaya erişimimiz elzem. Buna yönelik olarak işin en efektif yapılabildiği Ekvator hattının civarında kendi ülkemiz kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Detaylarını önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşıyor olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:40 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:40
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        Türkiye'nin uzay limanı projesini anlattı
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen MARMARAKAF bugün kapılarını açtı. İzmit’te bulunan Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ‘Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

        AY ARAŞTIRMA PROGRAMINI ANLATTI

        Söyleşide Türkiye’nin hedeflerini anlatan Gezeravcı, “Ay Araştırma Programı, biz, 2026-2028 aralığında Ay’a erişme yönünde bir hedef koyduk. Ay yüzeyine bu erişme noktasında iki kademeli bir hedef. İlk kademede, kendi etrafında ve dünyanın etrafında dönüşüne devam eden Ay yüzeyinde spesifik bir noktaya, dünyadan sağlıklı bir fırlatmayla atmosferden çıkarabildiğimiz bir roketi o belirlediğimiz noktaya sert iniş yaptırmayı planlıyoruz. Sert iniş nedir? Alenen çarptırmak. Ve bu ilk görevden edindiğimiz tecrübenin neticesinde hemen ardından ikinci görevi, hali hazırda üretimi devam bir bilimsel objeyle gerçekleştirip, bu kez Ay'ın yüzeyine kendi üretmiş olduğumuz hibrit yakıtlı itki motoruyla yumuşak iniş yaptırmayı ve orada bilimsel araştırmalara başlamayı planlıyoruz. Koymuş olduğumuz hedef, Ay'ın etrafında sadece bir tur atıp geri gelmek olsaydı projenin geldiği safha itibariyle biz bunu bugün yapabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Ancak koymuş olduğumuz hedef bu kadar basit değil. Biz, ay yüzeyine spesifik bir noktaya yumuşak iniş yapacak şekilde bir hedef koymuş durumdayız. Bugüne kadar insanoğlu 70 yıldır uzayda faaliyet gösteriyor ama şu söylediğimi gerçekleştirebilmiş, ay yüzeyine herhangi bir insan ya da bir objeyi indirebilmiş sadece 5 tane ülke var. Biz 6’ıncı ülke olma noktasında bir hedef koymuş durumdayız” dedi.

        "KENDİ ÜLKEMİZ KONTROLÜNDE BİR UZAY LİMANI PROJESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

        Uzaya erişim ve Uzay Limanı Projesi ile ilgili de konuşan Gezeravcı, “Bir diğer önemli hedef uzaya erişim ve uzay limanı projesi. Belki bu 10’lu hedef grubunun içerisindeki en stratejik hedeflerden bir tanesi. İnsanlı uzay misyonlarını da bugüne kadar yer almamış bir ülkenin 2018 gibi tarihte kendisine bunu milat edinip, gelecek 10 yıla yönelik olarak koymuş olduğu hedeflerin içerisinde, bu alanda aktif olmamasına rağmen devletinin vizyonunun ne kadar geniş olduğunun net olarak ortaya koyan bir hedef. Cebinizde bugün bütün finans kaynağınız hazır olsun; uzaya göndermek istediğiniz insan ya da bilimsel obje hazır olsun, ‘Hemen bir fırlatma istiyorum’ dediğinizde minimum 2-2,5 yıl sıra bekliyorsunuz. Tabi bu normal akışıyla giderse. Bunun içerisinde farklı politik ya da siyasi girdiler olmaz ise. Biz, karada, denizde ve havada koşulsuz bağımsızlığı şiar edinmiş bir ülke, bir milletiz. Bunun yanında şimdi uzayda da koşulsuz bağımsızlığı kendimize şiar edinmiş durumdayız. Buna yönelik olarak hem uzaya yönelik koymuş olduğumuz hedefler hem de son 15 yılda getirmiş olduğumuz savunma sanayinin çok daha ileri noktalara taşınması için bağımsız uzaya erişimimiz elzem. Buna yönelik olarak işin en efektif yapılabildiği Ekvator hattının civarında kendi ülkemiz kontrolünde bir uzay limanı projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje, çok ciddi safhaya gelmiş durumda ancak içerisindeki bazı hassasiyetler sebebiyle detaylarını önümüzdeki süreçte devlet büyüklerimiz halkımızla paylaşıyor olacak” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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