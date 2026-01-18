Türkiye'nin uzay vizyonu bu yıl küresel bir gövde gösterisine dönüşecek

Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği "insanlı ilk uzay misyonu" yolculuğunu başarıyla tamamlamasının ardından, kendisini uzay ve havacılıkta söz sahibi ülkeler listesinde tutacak çalışmalara ağırlık veriyor.

Astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in insanlı uzay bilim misyonlarını 2024'te gerçekleştirmesiyle başlayan Türkiye'nin bu alandaki yolculuğu, her geçen yıl katlanarak büyüyor.

Bu kapsamda 2024 yılında Milano'da ve geçen yıl Sidney'de gerçekleştirilen IAC organizasyonlarına katılarak uzay çalışmalarını dünyayla paylaşma imkanı bulan Türkiye, bu yıl da tarihinin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ülke, Antalya'da 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek IAC 2026'da, dünyanın dört bir yanından gelecek 10 binden fazla uzay, havacılık ve bilim alanında sektörün önde gelen isimlerini, girişimcilerini, astronotlarını ve akademisyenlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin uzay alanındaki başarı ve projelerini bir podyuma dönüştürecek etkinlik, bu yıl "Dünya daha fazla uzaya ihtiyaç duyuyor" sloganıyla 77'nci kez düzenlenecek.

Etkinlikte, uzayın yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm, teknoloji ve havacılık da konuşulacak.

Türkiye burada sadece ev sahibi değil, yönetici olarak da rol üstlenecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç'ın, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkan Yardımcılığına ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Konsey Başkanlığına seçilmesi, Türkiye'nin uzay diplomasisinde ağırlığını tescilleyecek.

Böylece Türkiye, 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması beklenen uzay ekonomisinden alacağı payı artırırken bu alanda oyun kurucu ülkeler arasında yerini almak için diplomasi trafiğine de yön verecek.

Türkiye'nin uzay ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırması ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kongrede uzay çalışmalarının yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik ortak bir çaba olduğu vurgulanacak.

Kongrenin, uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi, yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması ve bilimsel diplomasiyi destekleyen bir buluşma noktası olması bekleniyor.