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"Türkiye'nin yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu"

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin, Türkiye'de 1999 depremlerinin ardından uygulanmaya başlanan yapı denetim sistemini bugüne kadar 6 ülkenin resmi olarak talep ettiğini belirterek, "Macaristan, Arnavutluk, Kazakistan, KKTC, Özbekistan ve Azerbaycan, bizim sistemimizi tüm yönleriyle kullanmak istiyor." dedi.

Türkiye'nin yapı denetim sistemi 6 ülkeye örnek oldu
AA

Şahin, basın mensupları ile gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, yapı denetim sistemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de söz konusu sistemin, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinin ardından çıkarılan Yapı Denetimi Hakkında Kanun'la düzenlendiğini aktaran Şahin, bunun olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.

Şahin, standartlara uygun kaliteli yapıların inşasını sağlamayı ve doğal afetlerde olabilecek zararları en aza indirmeyi amaçladıklarına işaret ederek, "Şu anda ülke genelinde aktif 2 bin 257 yapı denetim firması, 30 bin 923 denetçi mimar-mühendis, 70 bin 82 yardımcı kontrol mühendisi görev yapıyor. Bu alanda 356 laboratuvar çalışıyor. Yapı denetim firmalarınca bugüne kadar 403 bin inşaatta 1 milyar 967 milyon 302 bin 220 metrekarelik alan denetlendi." diye konuştu.

Van, Malatya-Elazığ ve son olarak İzmir depremine değinen Şahin, "Depremlerde Türkiye genelinde bugüne kadar yapı denetim hizmeti almış yapıların hiçbirinde yapısal hasar oluşmadı." ifadesini kullandı.

"EVLATLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN GÜZEL MİRAS, DENETİMLİ VE GÜVENLİ YAPILARDIR"

Şahin, Türkiye'de uygulanan yapı denetim sistemini bugüne kadar 6 ülkenin resmi olarak talep ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Macaristan, Arnavutluk, Kazakistan, KKTC, Özbekistan ve Azerbaycan, bizim sistemimizi tüm yönleriyle kullanmak istiyor. Biz, yapıları denetleyen mühendisleri yazılımla takip ediyoruz, bu, Avrupa'da olmayan bir sistem. Denetim firmaları, bu denetimi tamamen bağımsız olarak yapıyor. Bir mühendis hangi şantiyeye ne zaman gidiyor biliyoruz.

Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miras, denetimli ve güvenli yapılardır. Bu sistem, can ve mal güvenliğini artırırken, yapıların taşıyıcı sistemlerinde yüzde 97 başarı sağladı. Yapı denetimli binanın yıkılması halinde firmalar çok ağır cezalarla yargılanıyor. Müteahhit ve şantiye şefinden önce biz sorumluyuz. TSE'siz, CE belgesiz ve inşaat sektöründe kullanılan G belgesi olmayan hiçbir malzemeyi inşaatlarda kullandırtmıyoruz."

Şahin, kamu binalarının da yapı denetimi kapsamına alınmasını talep ettiklerini de aktardı.

"BETON KALİTESİNİ SAĞLAMYAN ŞANTİYE DURUYOR"

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Fidan da yapı denetim sisteminin önemli bir parçası olarak Elektronik Beton İzlemi Sistemi'nin uygulandığını söyledi.

Şantiyelerde dökülen betondan numuneler aldıklarını ve bunlara çip yerleştirdiklerini anlatan Fidan, "Beton numunelerine konan çipler, onun kimlik belgesi oluyor. Numunenin laboratuvar testleri yapılana kadar çip içinde kalıyor. Betonun hangi şantiyeden, ne zaman alındığı kaydedilip Çevre ve Şehircilik Bakanlığına iletiliyor. Beton kalitesi istenen değerin altındaysa şantiyedeki çalışma acilen durduruluyor." diye konuştu.

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