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TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ - Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli (3)



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli ile röportaj

TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ- Türkiye'de en yaygın tefsirli Kur'an-ı Kerim meallerinden "Feyzü'l Furkan" isimli eseriyle tanınan Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, ilim aşkıyla dolu hayatı boyunca çeşitli vakıf ve camilerde tefsir ve meal dersleri vermenin yanı sıra akademik eserleri de kaleme aldı- Kurra hafız Prof. Dr. Feyizli:- "Madem ki evde kaldık, bu ramazanda bir muhasebe yapmamız lazım. 'Allah'a karşı ne kadar yararlı iş yapıyoruz?' diye kendimizi bir hesaba çekelim, nefis muhasebesi yapalım"- "Türkiye, elhamdülillah koronavirüsle mücadele sürecinde gıpta edilecek bir başarıya sahip. Tıbbi cihazlarımız bütün insanlara yetiyor, başka ülkelere yardım ediyoruz. Avrupa'nın 'Hümanistlik' adı altındaki modası çöktü. Salih insanlar olarak, Allah'ın, 'Bir insanı kurtarmak, bütün insanları kurtarmaktır' emriyle harekete geçtik"- "Müslüman'a göre hürriyetin sınırı haramlarda biter, helaller serbesttir. O zaman topluma bu öğretilecek"- "(FETÖ) Herkesi dinlemeye kalktı, bütün gizli yerleri dinledi. Herkesin mahrem odalarını dahi dinledi ama sadece Allah'ın dediğini dinlemedi. Böylelikle Türkiye'de insanları ikileştirdi, zanlar altında bıraktırdı"- "Allah adına insanları birleştiren yegane unsur din ve dildir. Müslüman kimliğimizi kaybetmediğimiz nispette ayakta dururuz. Yoksa birbirini sevmeyen ve beraber olmayan bir toplum haline geliriz"- "Birisi bana 'Hocam, sen hem insanların hem de motorların yanmasını önlemeye çalışmışsın. İnsanların yanmaması için tefsir yazmışsın, motorların yanmaması için de koruma aleti yapmışsın' dedi" Türkiye'de en yaygın tefsirli Kur'an-ı Kerim meallerinden "Feyzü'l Furkan" adlı eseriyle tanınan Prof. Dr. Hasan Tahsin Feyizli, çeşitli vakıf ve camilerde tefsir ve meal dersleri vermenin yanı sıra akademik eserleri de kaleme alıyor.Kur'an-ı Kerim ilmini derinlemesine öğrenmek amacıyla 72 yaşında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Prof. Dr. Feyizli, 83 yaşında profesör unvanını elde etti.Kırşehir'in merkez ilçesinin Alipaşa Mahallesi'nde 19 Ekim 1934'te dünyaya gelen Feyizli, 1949 yılında ilkokuldan mezun oldu. Feyizli, din eğitimi yasağının kalkmasının ardından Kırşehir'de açılan ilk Kur'an kursunda, Mustafa Koçluk Hoca ile başladığı hafızlık eğitimini aynı yıl tamamladı.Talim, tecvit ve kıraat-ı aşere dersleri alarak "Kurra hafız" olan Feyizli, 1959'da İstanbul İmam Hatip Lisesi, 1960'da İstanbul Sanat Okulu Elektrik Bölümü ve 1963'te Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Teknik Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü'nden, uzaktan eğitim aracılığıyla mezun olan Feyizli, çeşitli şehirlerdeki imam hatip liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı.Öğretmenlikten 1985 yılında emekli olan Feyizli, aynı yıl Avrupa'ya giderek 20 yıl boyunca burada çeşitli eğitim, tebliğ ve irşat faaliyetlerinde bulundu. Türkiye'ye 2005'te dönmesinin ardından akademik eğitim görmek isteyen Feyizli, Hollanda'nın Rotterdam kentindeki Avrupa İslam Üniversitesinde yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük tezlerini tamamladı.Arapça ve Fransızcayı iyi, Flemenkçe ve Almancayı orta derecede bilen Prof. Dr. Feyizli, "Türkiye'nin Yaşayan İlim Hazineleri" haber dosyası kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak hayat hikayesi, ilmi çalışmaları, din eğitiminin önemi ve İslam dünyasında son dönemde varlık gösteren şiddet ve terör eğilimli akımlarla ilgili açıklamalar yaptı.SORU: "Akademik eğitim sürecinizi anlatabilir misiniz?"HASAN TAHSİN FEYİZLİ: "Meal çalışmamı yaptığım sırada Almanya'ya davet edildim. Senatör Ali Oğuz Bey (eski milletvekili) geldi, 'Erbakan Hoca, seni İlim Meclisi'ne almak istiyor.' dedi. O vesileyle Almanya'ya din hizmetine gittik. Daha sonra 2000 yılında Hollanda'ya gittim. Oradaki İslam Üniversitesinde yüksek lisans yaptım. 'Kıraat İlminde Verş ile Hafs Rivayetinin Karşılaştırılması' isimli Arapça yüksek lisans tezimi yazdım. Bu tez kitap olarak çıktı. 'Kur'an'da Hukuk ve Ahlak İlişkisi' isimli doktora tezim de yakında basılacak.Yüksek lisansa başladığımda 70 yaşındaydım, 72 yaşımda bitirdim. Doktora çalışmam 5 sene sürdü. Profesörlüğe az kaldı. Bundan dolayı bilimsel makale istiyorlar. Makalelerin hakemli dergilerden çıkması gerekiyor. Uzun bir süreç. Tabii ben hiç yorulmuyorum. 'Talebeyim' diyorum. Allah da bana güç vermiş, imkan vermiş. Doçentlik tezim ise "Kıraat-i Aşare" isimli Türkiye'de kıraat ilmi alanında yazılmış ilk eser.Profesörlük tezimde ise daha önce kafamda tasarladığım 'Cahiliye Zihniyetinin ve Yaşamının Kur'an'da Değişimi' konusunu çalıştım.Akademik çalışmalarım sırasında genelde Ankara'da üniversite talebelerine sohbet veriyordum. Kızılay'da Kamu Yönetimi Derneğinde dersler veriyordum. Öğrenci yurtlarından 25-30 üniversite talebesine iki sene vaaz verdim. Dört sene kadar Ulus'ta Mahmut Esad Coşan Vakfında iki saat İslam'da helal ve haram konularını, akaid derslerini yaptık. Tacettin Sultan Camisi'nde altı sene haftada bir gün Kur'an-ı Kerim'i baştan sona anlatarak bitirdim. Bu dersler kayda alındı. Bu derslerde testiyi kırmadan, boş da bırakmadan dolu dolu, mümkün olduğu kadar ne lazımsa anlattık. Çekinmeden, korkmadan Allahutaala'nın buyruğunu kimsenin ayıplamasından, zarar geleceğini düşünmeden ne lazımsa anlatmak... Mealimde de bu usulü uyguladım. Sohbetlere biraz ara verdim ama yine başlayacağım.Şu an '3T (Tevhid, Takva, Tezkiye) Formülüne Göre Müslümanca Yaşama' araştırmamı bitirdim. Tevhid, takva ve tezkiye kavramları çarpıyla birbirlerine bağlı. Birisi sıfır olursa, hepsi sıfır olur. Bu eserde bütün Müslümanların nasıl yaşayacağını, nasıl yaşaması lazım geleceğini mümkün olduğu kadar anlatmaya çalıştım. Şimdi günde 5-6 saat uykuyla çalışmaya devam ediyorum. Birisi bana 'Hocam, sen hem insanların hem de motorların yanmasını önlemeye çalışmışsın. İnsanların yanmaması için tefsir yazmışsın, motorların yanmaması için de koruma aleti yapmışsın' dedi."ket etmeli."