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HaberlerOtomobilSON DAKİKA: Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin yerli otosu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin yerli otosu havayı koklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada Türkiye'nin Otomobili ile ilgili çalışmalara da değindi. "İnşallah birçok yenilikçi teknolojiyle TOGG, hedeflediğimiz tarihte milletimizin hizmetine sunulacak" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin otomobili projesi son sürat devam ediyor. Gemlik'te temelini attığımız fabrikanın inşaatı gece gündüz sürüyor. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücü bilgilendirilecek" ifadelerini kullandı

SON DAKİKA: Erdoğan açıkladı! Türkiye'nin yerli otosu... - Haberler
Türkiye'nin yerli otosu havayı koklayacak
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada hem ekonomi alanındaki hem de yerli otomobille ilgili çalışmalara değindi.

Konuşmasında, "Demokratik ve ekonomik kalkınmamızı ileriye taşıyacak çalışmaları asla ihmal etmiyoruz. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuza sımsıkı sarılıyor, geleceğimizi yüksek teknolojide, araştırma geliştirme, inovasyonda arıyoruz. Milli Uzay Programı'nı geçtiğimiz hafta ilan ettik. Bu alanda gelecek 10 yıldaki hedeflerimizi milletimizle ve tüm dünya ile paylaştık" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

'AYA ULAŞMAK GİBİ HEDEFLER YALNIZCA BİRKAÇ ADIM ÖTEMİZDE'

"Kendimizi adadığımız müddetçe önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydularını geliştirebilen, üretebilen, test edebilen dünyadaki az sayıda ülke arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş, kainatın bilinmezlerini çözmeye azmetmiş, tutkulu gençlere, evlatlara sahibiz. Aya ulaşmak ya da uzaya bir Türk vatandaşını göndermek gibi hedefler yalnızca birkaç adım ötemizdedir.

Bu milletin derdiyle dertlenemediği gibi heyecanını paylaşamayan, heyecanı ile gururlanamayan nasipsizler bu alanda da hemen kendini gösterdiler. Biz Samanyolu Galaksisi diyoruz onların gözü hâlâ samanda. Buna uzay masalı diyecek kadar küçüldüler. Her adımı yapamazsınız, başaramazsınız diyerek önemsizleştirmeye çalışanları kendi masallarında bırakıp devam edeceğiz.

'METEOROLOJİ İLE TOGG ARASINDA İŞ BİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Türkiye'nin otomobili projesi de son sürat devam ediyor. Gemlik'te temelini attığımız fabrikanın inşaatı gece gündüz sürüyor. Otomobilimizin teknolojik donanımına ilişkin önemli bir adım attık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu arasında bir işbirliği gerçekleştirildi. Bu sayede meteorolojinin anlık verilerinden yararlanarak sürücüyü bilgilendirecek, yapay zeka ara yüzü ile kendisini gerçekleştirecek.

Üretim cephesinde de Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2020 yılının son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak yüzde 9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok arttıran G-20 ülkesi olmayı başardık. Bu güçlü artış 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğumuzu bir kez daha teyit etti.

Salgın başladığında IMF Türkiye'nin yüzde 5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF önceki tahminini Türkiye'nin büyüyeceği yönünde güncellemek zorunda kaldı. Üretim sektörümüz uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Bu başarı ihracatımıza da yansıdı. 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracatta payımızı ilk defa yüzde 1'in üzerine çıkardık.

Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici gelişmelerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. İnşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Organize Sanayi Bölgelerimizdeki elektrik üretim ve tüketimi yüzde 7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ MART SONUNA KADAR UZATILDI'

Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaf ve şirketlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içerisindeyiz. Sosyal destek kısa çalışma ödeneği, nakdi destek, işsizlik ödeneği başlıkları altında 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi desteği 17 Mart'a uzattık.

Çiftçilerimize iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor, bu müjde neydi diye? Gübre desteklerini yüzde 100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz.

Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz. Bu destek ödemeleri ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

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