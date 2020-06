Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’de mobil dahil 31 milyondan fazla oyuncunun bulunduğunu ve bunun 12 milyonunun ağırlıklı PC ve konsol oyuncusu olduğunu belirten Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, 2009 yılında pazara sundukları League of Legends’ın (LoL) hem Türkiye’de hem de dünyada en çok oynanan PC oyunu haline geldiğini söyledi.

“Hardcore" olarak tanımladıkları bu sıkı oyuncu kitlesinin önemli bir bölümüne LoL ile ulaştıklarını ve Türkiye’de şu ana kadar açılan toplam LoL hesabı sayısının 15 milyona çıktığını belirten İyikul, “Buna ek olarak 2 Haziran’da ücretsiz olarak piyasaya sunduğumuz, FPS (First Person Shooter, Birinci Şahıs Nişancı) türündeki ilk oyunumuz VALORANT’la da daha önce LoL ile ulaşamadığımız FPS severlerin radarına girdik" dedi.

Erdinç İyikul, "Geçen mart ayında ilk mobil oyunumuz TEAMFIGHT TACTICS ile sonrasında ise Nisan ayında kart oyunumuz Legends of Runeterra ile mobil platformlarda oyuncularla buluştuk. LoL ve VALORANT’la yakaladığımız çıkışı mobil platformlarda da devam ettireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

2012 yılında Türkiye’de ofis açan Riot Games’in geçen 8 yılda League of Legends oyununu yerelleştirmek için Türkiye’nin önde gelen seslendirme sanatçılarıyla ve stüdyolarıyla çalıştığını söyleyen İyikul, “İlk yıllarda League of Legends etkinliklerini internet kafelerde düzenlerken, sonraki yıllarda binlerce biletli gencin Ülker Sports Arena’yı tıklım tıklım doldurduğu dev organizasyonlara imza attık. 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla League of Legends sunucusunu Türkiye’ye getirdik. Şu an Türkiye’nin en çok oynanan PC oyunu League of Legends’da milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyoruz. 2019 yılında ülkemizde toplam 400 milyon saat LoL oynandı. Bugün espor denince ülkemizde akla gelen ilk oyun League of Legends” dedi.

VALORANT ESPORA DA TAŞINACAK

Riot Games’in yeni oyunu VALORANT üzerinde uzun yıllardır çalıştıklarını ifade eden İyikul, oyunla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“5’e 5 takımlarla oynanan, rekabete dayalı bir taktiksel nişancılık oyunu olan VALORANT, 3 Nisan’da kapalı beta olarak, 2 Haziran’da ise tamamen hazır halde oyuncularla ücretsiz bir şekilde buluştu. VALORANT’a müthiş bir ilgi var. Oyunumuz kapalı beta döneminde bile Twitch’te izlenme rekorlarını alt üst etti. FPS türündeki ilk oyunumuz olan VALORANT, iki aylık beta test süresi boyunca her gün yaklaşık 3 milyon oyuncu tarafından oynandı. Oyunun yayınları ise dünyanın en popüler çok oyunculu eğlence platformlarından Twitch ve Koreli canlı yayın platformu AfreecaTV üzerinden toplam 470 milyon saatten fazla izlendi.”

Türkiye’de ise veri merkezi kurulumları salgın dönemiyle çakışmasına rağmen tüm dünya ile aynı anda kapalı beta dönemine başladıklarını aktaran İyikul, “On binlerce Türk oyuncuya kapılarımızı açtık. Sadece ilk gün kapalı betadaki toplam oyuncu sayısının 3 katından fazla oyuncu VALORANT oynadı. Lansmanın üzerinden henüz bir ay geçmeden VALORANT, FPS kategorisinde ikinciliğe yerleşti. Üzerinde yıllardır çalıştığımız VALORANT için hikayemiz henüz yeni başlıyor. VALORANT için farklı planlarımız ve hedeflerimiz mevcut. Oyunumuz yapısı gereği rekabetçi müsabakalara çok müsait. VALORANT e-sporu için şimdiden global düzeyde çalışmalara başladık” dedi.

‘COVID-19 HIZI KESMEDİ, PAZAR 1 MİLYAR DOLARA ÇIKAR’

Türkiye’de 800 milyon dolar seviyesinde olan oyun pazarı hacminin 2020 yılı sonunda 1 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirten Riot Games Türkiye Ülke Müdürü Erdinç İyikul, şunları söyledi:

“Türkiye’de oyun pazarı hız kesmeden büyüyor. Covid-19 salgınıyla beraber özellikle dijital oyunlar ve espor içeriklerinin Z kuşağına ek olarak Y ve X kuşakları tarafından da ilgi gördüğünü hep beraber gözlemledik. Tüm dünyada insanların evde çok daha fazla zaman geçirdiği dönemde dijital oyunlara ve espora olan ilgi arttı. Örneğin pandemi sürecinde lansmanını gerçekleştirdiğimiz VALORANT, Twitch üzerinde tek günde 1.7 milyon eşzamanlı seyirciye ulaşıp 34 milyon saat izlenerek rekor kırdı.”

‘PEAK GAMES İLHAM VERİCİ’

Yerli oyun şirketi Peak Games’in 1.8 milyar dolara Zynga’ya satılmasına da değinen İyikul, “Küresel ekonomik durgunluğun salgınla birleşerek daha da ağırlaştığı bir dönemde böylesi büyük bir satın almanın dijital oyun sektöründe gerçekleşmesi şaşırtıcı değil. Diğer yandan ise ülkemizdeki oyun pazarı için müthiş ilham verici bir örnek. Bu noktada Peak Games’in satın alınmasını özellikle yerli girişimcilerimiz ve sektörümüz için çok kıymetli buluyorum” diye konuştu.

Riot Games’in en üst yönetiminden, yazılımcılarına kadar pek çok biriminde Türk çalışanların görev aldığı bir şirket olduğuna değinen İyikul, “ABD’deki merkez ofisten Japonya’ya, Brezilya’dan Dubai’ye kadar pek çok ofise Türkiye’den önemli transferler gerçekleşti. Yazılım ve geliştirme tarafında ise globaldeki 800 kişilik ekibin arasında 20 Türk mühendis görev alıyor ve her sene yeni yetenekleri farklı coğrafyalardaki Riot ofislerine uğurluyoruz” dedi.