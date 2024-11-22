Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim? UEFA Uluslar Ligi Türkiye play-off rakibi belli oluyor!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu ve liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu ikinci tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. 22 Kasım bugün yapılacak UEFA Uluslar Ligi kurası ile A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye play-off rakibi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim oldu, A Milli Takım kiminle eşleşti? İşte, Türkiye play-off rakibi ve maç tarihi hakkında merak edilenler...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı ve 11 puanla grubunu ikinci sırada tamamlandı. Milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Şimdi tüm gözler Türkiye play-off rakibine çevrilmiş durumda. Bugün yapılacak UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ile birlikte eşleşmeler belli olacak. ‘’Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim oldu, A Milli Takım kiminle eşleşti?’’ soruları yanıt bulacak. İşte, Türkiye play-off maç tarihi ve rakibi hakkında merak edilenler...
TÜRKİYE A LİGİ'NE YÜKSELME FIRSATINI KULLANAMADI
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ deplasmanına konuk oldu. Milliler, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip grupta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan topladı. Galler ise son maçında İzlanda'yı 4-1 yenerek milli takımın 1 puan önüne geçti ve grup lideri olarak A Ligi'ne yükseldi.
Grubu ikinci sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek.
TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU
A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Türkiye, grubunu 3. sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan milli takımlarından biriyle yükselme maçı oynayacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ KURASI BUGÜN!
UEFA Uluslar Ligi play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi 22 Kasım Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Uluslar Ligi kurası ile A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D play-off eşleşmeleri belli olacak. Türkiye play-off rakibi de netlik kazanacak.
TÜRKİYE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Çift maç eleme usulüne göre usulüne göre yapılacak Uluslar Ligi play-off maç takvimi belli oldu.
A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.