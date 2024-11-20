Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim? Uluslar Ligi kura çekim tarihi ve Türkiye play-off muhtemel rakipleri
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaştı. Sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılayan Ay-yıldızlılar, liderliği Galler'e kaptırdı. Grubunu ikinci tamamlayan Millilerimiz, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek için play-off'a katılmaya hak kazandı. UEFA Uluslar Ligi kura çekim tarihi belli olurken A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim? İşte, Türkiye play-off muhtemel rakipleri ve kura tarihi hakkında detaylar…
Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim, kura çekimi hangi tarihte sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. 11 puanla ikinci sırada yer alan Ay-yıldızlılar ise A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. Peki, Türkiye play-off muhtemel rakipleri kimler, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
TÜRKİYE GRUP LİDERLİĞİNİ KAPTIRDI
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında Karadağ deplasmanına konuk oldu.
Niksic Stadyumu'nda oynanan maçta Milliler, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bir diğer maçta Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Türkiye, grup liderliğini Galler'e kaptırdı.
A MİLLİ TAKIM A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK
Grubunu ikinci tamamlayan Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için play-off'a katılmaya hak kazandı.
TÜRKİYE PLAY-OFF MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
A Ligi'ne yükselme şansını play-off turuna bırakan A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Bizim Çocuklar'ın play-off'taki muhtemel rakipleri şu şekilde belirlendi:
-İskoçya
-Macaristan
-Sırbistan
-Belçika
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Uluslar Ligi kura tarihi belli oldu. Uluslar Ligi eleme turu ve play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek çekilişle birlikte A Milli Takım'ın rakibi belli olacak.
TÜRKİYE PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak Uluslar Ligi play-off maçları ise 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak.