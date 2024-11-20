Türkiye play-off maçı ne zaman, rakibi kim, kura çekimi hangi tarihte sorularının yanıtı gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Grubun bir diğer maçında Galler, İzlanda'yı 4-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkarttı ve grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. 11 puanla ikinci sırada yer alan Ay-yıldızlılar ise A Ligi'ne yükselmek için play-off mücadelesi verecek. Peki, Türkiye play-off muhtemel rakipleri kimler, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...