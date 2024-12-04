Türkiye Şeker Fabrikaları farklı birçok pozisyonda olmak üzere toplamda 133 personel alıyor. İş ilanı ile ilgilenen adayların 8 Aralık tarihine kadar Kariyer Kapısı üzerinden çevrim içi başvuru yapması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayarak, başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağırılacak. Yazılı sınavdan başarılı olanlar da son aşama olarak sözlü sınava girecek.