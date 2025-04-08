Türkiye - Slovenya: 0-1 (MAÇ SONUCU)

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında konuk ettiği Slovenya'ya 1-0 yenildi.

Grupta bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan ay-yıldızlı takım, beşinci maçını 30 Mayıs Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ile yapacak.