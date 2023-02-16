'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağış yağdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağış yağdı

Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, son yüzyılın en büyük deprem felaketine destek için tüm TV kanalları dün akşam gerçekleştirdikleri ortak yardım kampanyasında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış topladı

'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına bağış yağdı
HABERTURK.COM

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için 15 Şubat akşamı saat 20.00’de başlatılan 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına dünyanın dört bir yanından bağış yağdı.

Türkiye’nin tek yürek olduğu canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlardaydı. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu ve Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oldu. Yapılan yardım kampanyasında toplam bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL’ye ulaşırken, gönderilen SMS sayısı 9 milyon 10 bin adet oldu.

Tüm yardımların AFAD ve Kızılay’a bağışlandığı kampanyada en çok bağış yapan kurum ve şahıslar şöyle oldu: Tekdağ Ailesinden merhum Adnan Tekdağ Merhume Emine Tekdağ adına 2 milyon TL, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar 50 milyon TL, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can 5 milyon TL, Avukat Rezan Epözdemir 3 milyon TL, Zirve Holding Turkuvaz Medya 700 milyon TL, Ziraat Bankası 20 milyar TL, Vakıfbank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar TL, Kalyon Holding 950 milyon TL, Turkcell 3.5 milyar TL, Türk Telekom 2 milyar TL, Türkiye Sigorta 2 milyar TL, Cengiz Holding 2.5 milyar TL, TMSF 2 milyar TL, Ahlatçı Holding 10 milyon TL, Filli Boya 10 milyon 250 bin TL, Hak İş 10 milyon TL, MemurSen 10 milyon TL, Demirören Holding 50 milyon TL, Artaş Grubu 20 milyon TL, TCMB 30 milyar TL, Baykar Teknoloji 2 milyar TL, THY 2 milyar TL, ETİ 10 milyon TL, İsmet Ölmez Madencilik 10 milyon TL, Süryani Cemaati Ruhani Lideri Yusuf Çetin 1 milyon 250 bin TL, Ashaya Grup 10 milyon TL, Erdal Alkış 180 milyon TL, Özdilek 20 milyon TL, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 7 milyon TL, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı 10 milyon TL, Boyner Grup daha önce gerçekleştirdikleriyle 50 milyon TL, Ziraat Bankası ek olarak 1 milyar TL, Doğuş Holding 1 milyar TL, Maher Holding Sigorta 3 milyon TL, Altur Turizm toplamda 7 milyon TL, Medgün Grup 10 milyon TL, Mustafa Aktaş 5 milyon TL, Mimar Erol Tabanca ve Rana Tabanca 2 milyon TL, GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz 2 milyon TL, Tefaş 1 milyon TL, Tavuk Dünyası 2 milyon TL ve kardeş şirketleri adına 1 milyon TL daha, MESA Holding 13 milyon TL, Tansu Çiller 1 milyon TL, Acun Ilıcalı 5 milyon TL, Medine Kıymetli Madenler 2 milyon TL, Ömer Sarıalioğlu 1 milyon TL, Usta İnşaat 1 milyon TL, Özbek İnşaat 1 milyon TL, Yeşilyurt Çelik 3 milyon TL, Zinkan Metal 2 milyon TL, Fettah Tamince 120 milyon TL, Neşet Koçkar 50 milyon TL, Diler Grup 1 milyon 350 bin TL, Levent Kılınç 1 milyon TL, Ankara Gücü 10 milyon TL, Karaman Kulüp 3 milyon, Nihat Zeybekçi 3 milyon TL, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şahsi olarak 1 milyon TL, Medipol Park Başakşehir Spor Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL, Nadir Metal 20 milyon TL, Gündüz Kaptanoğlu 7.5 milyon TL, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç Ailesi adına 1 milyon TL, Ebru Özdemir Limak Holding adına 100 milyon TL, Socar 3.5 milyon TL, TİSK 25 milyon TL, Avşar Sağlık Hizmetleri 1 milyon TL, Koton 5 milyon TL, Redstone Gayrimenkul 5 milyon TL, Haluk Ilıcan 1 milyon TL, LCW 200 milyon TL, Türkiye Jokey Kulübü 15 milyon TL, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş daha önce yaptıkları 310 milyon TL bağışa değinerek 3 maaşını daha bu kampanya için bağışladığını belirtti. Ayrıca Midpoint Cafe 1 milyon TL, Skechers Türkiye 5 milyon TL, FLO Mağazacılık 5 milyon TL, SDF Grup 5 milyon TL, Serdar Adalı 15 milyon TL, Bilal Nadirkök 1 milyon TL, Mehmet Çelik 1 milyon TL, Papillon Reklam Ajansı 1 milyon TL, Çağatay Başer babası adına 5 milyon TL, Galateks Elazığ 5 milyon TL, Beyazıt Öztürk 20,000 adet termal battaniye, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi çalışanları 3.300.000 TL, Vakıf Katılım 1 milyar TL, Halil İbrahim Demirhan 60 milyon TL, Trendyol 100 milyon TL, POLL Production 2 milyon TL, İpekyol 5 milyon TL, İstanbul Emniyet İl Müdürlüğü ve çalışanları 5 milyon TL, Ahmet Fuat Türkmen, Türkmen Ailesi ve Al Tekstil adına 10 milyon TL, MBM İnşaat 2 milyon TL, Sarıyer Spor Kulübü 1 milyon TL, Çelikler Holding 150 milyon TL, Çilek Konsept 2 milyon TL, Çotanak Yağ Ordu Altaş Şirketler Grubu 2 milyon TL, Alagöz Holding 30 milyon TL, Akmercan Holding 30 milyon TL, Dinç Şirketler Grubu 2 milyon TL, Tudors 1 milyon TL, Astaş Holding 10 milyon TL, Papara 25 milyon TL, Arda Güler 6 milyon TL, Ahmet Türkoğlu 10 milyon TL, Haluk Görgün 10 milyon TL, BMD 7 milyon TL, Nihat Hatipoğlu 200 bin TL, Ferdi Temür 2 milyon TL, Seyfettin Selim 2 milyon TL, Selim Öztürk 2 milyon TL, Yılmaz Babaoğlu 1 milyon TL, Mehmet Taş 1 milyon TL, Ergünler Lojistik 5 milyon TL, İlker Sarıkaya 1 milyar TL, Kuzu Grup 10 milyon TL, Hasan Aydın 40 milyon TL, Atış Yapı 10 milyon TL, Hakan Akkaya 106 milyon 750 Bin TL, Berat Güler 5 milyon TL, Abdullah Altuğ 188 milyon 300 bin TL, Seyfettin Selim 2 milyon TL, Kömürcüoğlu Madencilik 1 milyon TL, Atilla Ayar 1 milyon TL, Boğaziçi Savunma 10 milyon TL, Esnaf ve İşadamları Derneği 1 milyon TL, Eren Ronan 4 milyon TL, Özgür Özevin 1 milyon TL, Hasan Aydın 40 milyon TL, Mehmet Nesim Utangaç 22 milyon 596 bin TL, Hakan Berlin 1 milyon TL, Burak Kaya 5 milyon TL, Tarık Başaran 1 milyon TL, Furkan Aymaz 5 milyon TL, Selim Öztürk 2 milyon TL, Mercity İnşaat 1 milyon TL, Büyük Kutlu Eğitim Sağlık Yardım Vakfı 5 milyon TL, Tay Grup 50 milyon TL, İlker Sarıkaya Emlak Yatırım 1 milyar TL, Menderes Beyazkurt 300 milyon TL, Özyurtlar Holding 5 milyon TL, Dilan Polat Kliniği 3 milyon 250 bin TL, Adem Demirtaş 1 milyon TL, Ergünler Lojistik 5 milyon TL, Nihat Zeybekçi 3 milyon TL, Ekşioğlu Vakfı 5 milyon TL, Cem Osman Sokullu 10 milyon TL, Fatih Bal 2 milyon TL, Ali Sinan Yeşilyurt 10 milyon TL, Azim Grup Holding 1 milyon TL, Erbakan Malkoç 1 milyon TL, Fatih Ay 25 milyon TL, Çalık Holding 20 milyon TL, Seyidoğlu Gıda 1 milyon TL, Uzmar Denizcilik YK Bşk Ahmet Noyan Altuğ 5 milyon TL, CNV Yapı 2 milyon TL, Çelikler Holding 150 milyon TL, Türksat 60 milyon TL, Gürsu Grup 1 milyon TL, Karakoç Grup 1 milyon TL, Artı Değer İnşaat 1 milyon TL, Besa İnşaat 3 milyon TL ve 3 ev, Akdemir Grup 3 milyon TL, Askon 5 milyon TL, Özağaç Sendikası 2 milyon 250 bin TL, NZL Grup 1 milyon TL, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 3 milyon TL, Ayhan Yıldızeli 2 milyon TL, DEİK 10 milyon TL, Teskom 200 milyon TL, SCALA Ajans 1.5 milyon TL, Torku 15 milyon TL, Bilal Sağır 30 milyon TL, Sancak Holding 20 milyon TL, KAMU SEN 2 milyon TL, Aselsan çalışanları 10 milyon TL, Başkent İnşaat 11.5 milyon TL, Ventura 1 milyon TL, Kocaeli Erzurumlular Fed 1 milyon, Adalet Vakfı 3 milyon TL, Mirzaoğlu Grup 3 milyon TL, Bekiroğlu İnşaat 1 milyon TL, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı 5 milyon TL, Emre Belözoğlu bir yıllık maaş, Horoz Holding 5 milyon TL, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği 1 milyon euro.

Tüm bunların yanı sıra kampanya telefonlarını arayarak kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedeler için bağışladıklarını açıklayan çocuklar, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Türkiye dün gece 'Tek Yürek'ti.

#TürkiyeTekYürek kampanyasına yardımlarınız ile destek vermek için,

Çağrı Merkezi: 0 (212) 707 01 00

AFAD bağış linki: https://www.afad.gov.tr/turkiye-tek-yurek

Kızılay bağış linki: https://www.kizilay.org.tr/deprem2023/

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hasarın boyutu artıyor! Depremde kaç bina yıkıldı, çöktü? Depremde kaç bina hasar aldı? İşte ağır hasarlı bina sayısı
GÜNDEM Hasarın boyutunda yeni gelişmeler! Kaç bina yıkıldı?
Bakan Murat Kurum'dan açıklamalar
GÜNDEM Bakan Kurum'dan açıklamalar
Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina için "Binanın tek taraflı görüntüleri yanılgıya yol açıyor" dedi - Haberler
GÜNDEM Çekmeköy Belediyesi'nden üçgen bina yanıtı
Son dakika: Yıkım yaparken bina çöktü! Son anda kurtuldu
GÜNDEM Yıkım yaparken bina çöktü! Son anda kurtuldu
Millet İttifakı Kahramanmaraş depremi gündemiyle toplanıyor
GÜNDEM Millet İttifakı 'deprem' gündemiyle toplanacak
Nafile namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Miraç Kandili nafile namazlar ne zaman kılınır, evde kılınır mı?
GÜNDEM Nafile namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?
Yardım TIR’ına yükleme yaparken yaralanmıştı... Kamera görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM Yardım TIR’ına yükleme yaparken yaralanmıştı... ...
Deprem bölgesinde binalardaki son durum
GÜNDEM Deprem bölgesinde binalardaki son durum
TOKİ İSTANBUL konut başvurusu iptal edilenler açıklandı! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler TOKİ İstanbul Avrupa Yakası konut başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi sorgulama
GÜNDEM TOKİ İstanbul konut başvurusu iptal edilenler listesi ...
Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet Miraç Kandili tesbih namazı kılınışı
GÜNDEM Tesbih namazı kılınışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.