- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyine hastaneler inşa ederek yeniden sağlık hizmeti başlatan Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hayatın normalleşmesi için önemli projelere imza attı. Çobanbey ve El- Bab'da 200, Mare’de 75, Azez’de 25, Cerablus’ta 65, Afrin'de 85, Azez'de 200 yataklı hastaneleri yeniden inşa eden Sağlık Bakanlığı, 31 sağlık ocağını da devreye soktu.
BİN 832 SURİYELİYE SAĞLIK HİZMETİ
Suriyeli sağlık görevlilerinin eğitimiyle de yakından ilgilenen Bakanlık, 5 Başhekim, 4 Hastane Müdürü, 5 Başhemşire, 1 Uzman Tabip, 8 Tabip, 61 Sağlık Personeli ve 34 teknik personeli Suriyeli meslektaşlarının eğitimi için görevlendirdi. Bu kapsamda Türkiye’den bölgeye giden sağlık çalışanları bin 832 Suriyeli personelin kısa sürede eğitimini tamamladı.
İLETİŞİM HİZMETİ
Sağlık Bakanlığı’nın hizmetleri bununla da sınırlı kalmadı. Önemli bir çalışmaya imza atan Sağlık Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgesinde mobil iletişim sistemlerinin yeterince çalışmaması ve telli hatların altyapısının olmaması nedeniyle telsiz iletişim sistemini kurdu. Hasta sevklerini ve sağlık vakalarını etkin yönetmek için düşünülen sistem, Türkiye’nin insani yardım konusuna ne kadar önem verdiğini gösterdi. 53 adet dijital telsiz ile çalışan sistemin devreye girmesiyle Çobanbey, Mare, El Bab, Afrin, Cerablus, El Ehli, 22 adet acil sağlık hizmet istasyonu ile sağlık hizmetine muhtaç olanlar arasında irtibat kopmamış olacak.
Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, yeni doğan ünitesinde bir çocuğu ziyaret ederken.
AÇILIŞ ZİYARETİ
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurtdışı Hizmet Birimleri Dairesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında telsiz hizmetinin açılışı için bölgeye ziyaret düzenlendi. Bölge ziyaretine Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Rahmi Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sırrı Kotanoğlu'yla birlikte daire başkanları Ali Özhan ve Mustafa Taşkın ile Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Emrah Şenel ve sağlık çalışanları katıldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.