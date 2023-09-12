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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye U21: 0 – İtalya U21: 2 - Futbol Haberleri

        Türkiye U21: 0 – İtalya U21: 2

        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ikinci maçında Ümit Milli Takım, konuk ettiği İtalya U21 Milli Takımı'na 2-0'lık skorla mağlup oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 22:13 Güncelleme: 12.09.2023 - 22:16
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        Ümitler, İtalya'ya kaybetti!
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        Maçtan dakikalar

        3. dakikada sol kanattan Enis'in pasında topla buluşan Aksel’in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

        18. dakikada Rugeri’nin soldan ortasında arka direkte topla buluşan Casadei’nin şutu üstten auta çıktı.

        45+2. dakikada Pio Esposito altı pas üzerinde Fabio Miretti’yi topla buluşturdu. Miretti, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuavarlağı ağlara yolladı. 0-1

        49. dakikada Diego Coppola'nın sert şutunda Serdar araya girerek topu uzaklaştırdı.

        69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Emircan'ın şutunda savunma topu kornere çeldi.

        79. dakikada Bove’nin savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Marco Nasti’nin ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

        83. dakikada Emircan’ın soldan kullandığı kornerde Emin’in şutu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Emir Ege'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

        Hakemler: Pierre Gaillouste, Mikael Brchebru, Valentin Evrard

        Türkiye: Doğan Alemdar, Yasin Özcan (Engin Can Aksoy dk. 46), Demir Tıknaz, Enis Destan (Emircan Gürlük dk. 62), Erencan Yardımcı (Cem Türkmen dk. 78), Aksel Baran Potur (Ömer Faruk Beyaz dk. 46), Emin Bayram, Kenan Yıldız, Uğur Kaan Yıldız, Bartuğ Elmaz (Cihan Çanak dk.62), Serdar Saatçı

        Yedekler: Emre Bilgin, Ayberk Karapo, Ravil Tagir, Metehan Baltacı

        Teknik Direktör: Levent Sürme

        İtalya: Sebastiano Desplanches, Mattia Zanotti, Matteo Ruggeri, Lorenza Pirola, Cesare Casadei, Tommaso Baldanzi (Jacopo Fazzini dk. 89), Diego Coppola, Matteo Prati, Cher N’Dour, Pio Esposito (Marco Nasti dk. 66), Fabio Miretti (Eddoardo Bove dk. 66)

        Yedekler: Gioele Zacchi, Daniele Ghilardi, Loenzo Colombo, Gaetano Oristanio, Michael Kayode, Gabriele Guarino

        Teknik Direktör: Carmine Nunziata

        Goller: Fabio Miretti (dk. 45+2), Marco Nasti (dk. 79) (İtalya)

        Sarı kartlar: Emin Bayram, Demir Tıknaz (Türkiye), Cesare Casadei (İtalya)

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