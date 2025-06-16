Türkiye, UEFA'nın komite ve heyetlerinde 12 isimle temsil edilecek: Listede Ali Koç da var! - Futbol Haberleri

Türkiye, UEFA'nın komite ve heyetlerinde 12 isimle temsil edilecek: Listede Ali Koç da var! - Futbol Haberleri

Türkiye, UEFA'nın komite ve heyetlerinde 12 isimle temsil edilecek: Listede Ali Koç da var! UEFA'nın 19 komite ile 6 heyetinin yeni yönetim ve üyeleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 19 komitenin 11'inde, 6 heyetin de 1'inde toplam 12 kişiyle temsil hakkı kazandı. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi Üyesi olarak görev alacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 16.06.2025 - 22:41 Güncelleme: 16.06.2025 - 23:19 facebook

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