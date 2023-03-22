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Halkbank ve Vakıfbank sermaye artırımına gideceklerini açıkladı.

KAP'a yollanan bildirime göre Halkbank, 4.969.120.730 TL olan çıkarılmış sermayesini toplam gelir 30 milyar TL olacak şekilde artırılacak.

Bankanın açıklamasında şu bilgiler yer aldı:

"Bankamızın Yönetim Kurulu’nun 21.03.2023 tarih 12-50 sayılı kararı ile Bankamız tarafından 10.000.000.000.-TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 4.969.120.730,29 TL’lik çıkarılmış sermayesinin toplam satış hasılatı 30.000.000.000.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılması, sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden yapılması ve sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Bankamız hakim ortağı Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılması planlanmaktadır."

REEL SEKTÖRE UYGUN KOŞULLU KREDİ

Halkbank, ihraçtan elde edilecek sermaye artırım tutarın ve hisse senedi ihraç primlerinin, reel sektörün uygun şartlarda finansman ihtiyacının sağlanması amacıyla kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerine kaynak temininde kullanılacağını bildirdi.

Vakıfbank ise 7.111.364.116 TL olan çıkarılmış sermayesini toplam gelir 32 milyar TL olacak şekilde artıracak.

Halkbank'a benzer şekilde Vakıfbank'tan yapılan açıklamada da şu bilgiler yer aldı:

"Bankamızın Yönetim Kurulu’nun 21.03.2023 tarihli kararı ile Bankamızın kayıtlı sermaye tavanı

içerisinde kalmak kaydıyla, beher nominal değeri 0,01 TL olan paylardan oluşan 7.111.364.116,75.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32.000.000.000 TL satış hasılatı elde edilecek şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden artırılmasına, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının Türkiye Varlık Fonu’na tahsisli satış yöntemi ile satılmasına karar verilmiştir"

DEPREMDEN ETKİLENENLER DESTEKLENECEK

Vakıfbank elde edilecek fonun nasıl kullanılacağını ise 4 maddede sıraladı:

"-Bankanın mevcut sermaye yapısının güçlendirilmesi

-Global piyasa koşullarında oluşabilecek dalgalanmalara ve öngörülemeyen aktif bozulmalarına karşı bankanın kuvvetli finansal gücünün daha da artırılması

-Bankanın önümüzdeki dönemdeki büyüme stratejilerine yönelik olarak ilave kapasite

yaratılarak uzun vadeli sürdürülebilir karlılığının devamlılığının sağlanması,

-Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinden olumsuz etkilenen ticari ve bireysel

müşterilerin finansal ihtiyaçlarını desteklemek için söz konusu bölgelere finansman sağlanması"