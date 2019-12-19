Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur'da yaptığı ve televizyondan yayınlanan konuşmasında, "Kendi ödeme sistemlerimizin olmayışı finans piyasalarımızı şoklara ve manipülasyonlara karşı kırılgan hale getiriyor. Bunu engellemek amacıyla Rusya, Çin, Brezilya gibi ülkelerle alternatif ödeme sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Ticaret savaşlarının konuşulduğu bir dönemde milli paralarla ticaret meselesi aciliyet kazanmıştır. Şimdiye kadar oldukça iyi sonuçlar aldığımız bu konuda sizlerle beraber çalışmaya hazırız."