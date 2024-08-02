Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi: Türk diplomat Bakanlığa çağrıldı

Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise bu duruma sert tepki göstererek, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ndeki bayrağın yarıya indirilmesini eleştirdi. "Türkiye'yi ağır bir şekilde kınıyoruz" açıklamasını yapan Katz, "Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli" dedi.

Aşırı sağcı bakan Ben Gvir de inen bayraklara kızdı: "Utanç verici. İstiyorlarsa bayrağı tamamen indirsinler, gitsinler”