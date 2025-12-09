Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Türkiye'ye ihtiyacımız var" | Dış Haberler

        Belçika Savunma Bakanı: Türkiye'ye ihtiyacımız var

        Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Türkiye'nin önemine dikkat çekerek "Bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 18:45 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belçika: Türkiye'ye ihtiyacımız var
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı Theo Francken, Avrupa'nın Türkiye olmadan güvenli olamayacağına işaret ederek, "Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir güvenlik senaryosuna inanmıyorum." dedi.

        Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin'in ev sahipliğinde resmi konutta düzenlenen resepsiyona katılan Francken, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        İlk kez 8 Aralık'ta düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Endüstri Günü'ne katılım sağladığını ve bunun çok önemli bir etkinlik olduğunu belirten Francken, "Türkiye ve Belçika olarak işbirliği yapmalıyız, birlikte çalışmalıyız." diye konuştu.

        REKLAM

        Francken, Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayisine ve büyük şirketlere sahip olduğunun altını çizerek "Belçika daha küçük bir ülke. Aynı orduya, aynı kabiliyetlere sahip değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

        Hem Türkiye hem de Belçika'da üst düzey teknolojik imkanlar bulunduğuna işaret eden Bakan Francken, iki ülkenin şirketlerinin bir araya gelmesi, ağ kurması ve birbirini tanımasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

        "2026 ikili ilişkiler açısından çok verimli bir yıl olacak"

        Francken, Türkiye-Belçika ikili ilişkilerini "çok iyi" olarak tanımlayarak, iki NATO üyesinin her zaman birlikte güçlü durduğunu dile getirdi.

        Türkiye'ye yaz aylarında gerçekleştirdiği ziyaret ve şimdi yürütülen diplomatik ve sanayi temelli temasların çok iyi bir şekilde ilerlediğini belirten Bakan Francken, "2026 yılının, Türkiye ile Belçika arasındaki ikili ilişkilerimizi gerçekten öne çıkaracak, çok verimli bir yıl olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Belçika Prensesi Astrid ile Mayıs 2026'da Türkiye'ye büyük bir ekonomik ve ticaret heyetinin ziyaret düzenleyeceği bilgisin paylaşan Francken, ziyaretin yaklaşık 1 hafta süreceğini kaydetti.

        REKLAM

        Francken, daha sonra Temmuz 2026'da NATO Liderler Zirvesi'nin de Ankara'da düzenleneceğini anımsatarak, "Orada da çok sayıda savunma sanayi temsilcisi hazır bulunacak. Belçikalı şirketler de orada olacak ve umarım teknoloji, savunma ve inovasyon alanında iyi sözleşmeler imzalayabiliriz, halkımızı ve değerlerimizi korumaya yönelik çalışmalar konusunda birlikte ilerleyebiliriz." diye konuştu.

        "Türkiye'ye ihtiyacımız var"

        Avrupa'nın, Türkiye ortak savunma girişimlerine dahil edilmeden güvende olup olamayacağına ilişkin soruya Francken, şu sözlerle yanıt verdi:

        "Hayır, bizim Türkiye'ye ihtiyacımız var. Jeopolitik hakkında biraz bilgisi olan herkes, Türkiye'ye neden ihtiyaç duyduğumuzu bilir. Avrupa'daki konumu, ortaya koyduğu güç, bizim sahip olmadığımız askeri kabiliyetleri. Aynı şekilde teknoloji alanındaki yenilikler ve sahip oldukları büyük şirketler bakımından da durum böyle. Bu nedenle Türk halkına, Türk sanayisine, Türk siyasetine ve Türk diplomasisine ihtiyacımız var. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin içinde olmadığı bir (güvenlik) senaryosuna inanmıyorum. Bu yüzden birlikte çalışmalıyız."

        Francken, bu nedenle Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkileri daha da yoğunlaştırmaya ve büyütmeye istekli olduğunu vurguladı.

        REKLAM

        "Ülkenizden öğrenebileceğimiz çok şey var"

        Belçika'da artan dron faaliyetleriyle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin ise Francken, "Evet, kesinlikle. Türkiye'nin, inovasyon ve teknoloji, özellikle de dronlar, insansız hava araçları ve insansız sistemler alanında en ilerici ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Türkiye'nin Ukrayna ile bu alanda öncü rol oynadığını belirten Bakan Francken, Türkiye'nin çok ciddi kabiliyetleri ve güçlü bir yenilik kapasitesi olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin bu konuda ciddi bilgi birikimi bulunduğunu dile getiren Francken, iki ülkenin bu alanda da birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

        Ülkesinde dronlarla yürütülen hibrit savaşın yol açtığı tehditlerin Türkiye ile işbirliği yaparak bertaraf edilebileceğini söyleyen Francken, "Ülkenizden öğrenebileceğimiz çok şey var." diyerek sözlerine son verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #belçika
        #türkiye
        #avrupa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı