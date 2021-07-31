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Haberler Gündem 3. Sayfa CİĞERİMİZ YANIYOR! Son dakika: Türkiye'yi saran yangınlarda son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı!
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Bakan Pakdemirli açıkladı! İşte Türkiye'yi saran yangınlarda son durum

Türkiye'yi saran yangınlara yönelik müdahale sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" açıklamasında bulundu

CİĞERİMİZ YANIYOR! Son dakika: Türkiye'yi saran yangınlarda son durumu Bakan Pakdemirli açıkladı!
Türkiye'yi saran yangınlarda son durum!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yangınlara yönelik müdahalede gelinen son durumu paylaştı.

Bakan Pakdemirli paylaşımında, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Manavgat'ta devam eden söndürme çalışmalarında ayrıca, yangından etkilenen 5'i personel 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

MANAVGAT'TA BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.

Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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