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Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

Türkiye'nin 10 ilini vuran büyük depremler, Suriye'yi de ciddi şekilde etkiledi. Suriye'de binlerce kişi hayatını kaybederken Çin Küresel Televizyon Ağı Halep'te meydana gelen yıkımı havadan görüntüledi

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HABERTURK.COM / Reuters
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

    6 Şubat günü Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 553'e çıktı.

     

     
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

     

     
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

    Çin Küresel Televizyon Ağı (CGTN), depremin bölgeyi sarsmasından üç gün sonra enkaz altında kalan Suriye'nin Halep şehrini havadan görüntüledi. 
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

    Görüntülerde, şehirdeki sayısız kurtarma ekibi ve bölge sakinlerin ellerinden geldiğince çok insanı harabelerden çekmeye çalıştığı bir moloz yığını içinde yattığı görülüyor.

     

     
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

    Depremin ardından Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 553'e çıktığı ifade edildi.
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi
  • Türkiye'yi sarsan depremler Suriye'yi de etkiledi: Halep'teki yıkım havadan görüntülendi

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir. 


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