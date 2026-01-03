Habertürk
        Türkiye'de 2025'te 5 bin 95 organ nakli yapıldı | Sağlık Haberleri

        Türkiye'de 2025'te 5 bin 95 organ nakli yapıldı

        Türkiye'de 2025 yılı boyunca 5 bin 95 organ nakli işlemi gerçekleştirilirken, en fazla böbrek ve karaciğer nakli yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 16:53 Güncelleme: 03.01.2026 - 16:53
        Türkiye'de 2025'te 5 bin 95 organ nakli yapıldı
        Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya standartlarında donanıma sahip ve alanında uzman hekimlerce yönetilen yüksek kapasiteli organ nakli merkezlerinin bulunduğu Türkiye'de, geçen yıl 5 bin 95 organ nakli gerçekleştirildi.

        Türkiye genelinde faaliyet gösteren organ nakli merkezleri, hastane türlerine ve nakil alanlarına göre çeşitlilik gösteriyor.

        Eğitim ve araştırma hastanelerinde 2 akciğer, 19 böbrek, 4 kalp, 2 kalp-akciğer, 9 karaciğer ve 2 pankreas olmak üzere 38 organ nakli merkezi bulunuyor.

        Özel hastanelerde ise 13 böbrek, 7 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi faaliyet gösteriyor.

        Devlet üniversitesi hastanelerinde 1 akciğer, 21 böbrek, 6 kalp, 18 karaciğer ve 2 pankreas nakli merkezi olmak üzere 48 merkez hizmet veriyor.

        Vakıf üniversitesi hastanelerinde de 21 böbrek, 4 kalp, 12 karaciğer ve 4 pankreas nakli merkezi bulunuyor. Bu kapsamda 41 merkez faaliyet gösteriyor.

        Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek, 14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere 149 organ nakli merkezi bulunuyor.

        3 bin 299 böbrek, 1728 karaciğer nakli yapıldı

        Organ nakli sonrası sağkalım oranları açısından Türkiye, dünyada en başarılı ülkeler arasında yer alıyor.

        2025 yılında en fazla nakil böbrek alanında gerçekleştirildi. Bunların 2 bin 821'i canlıdan, 478'i kadavradan olmak üzere toplam 3 bin 299 böbrek nakli yapıldı.

        Karaciğer nakilleri ise 2025'te 1728 olarak kayıtlara geçti. Bu nakillerin 1463'ü canlıdan, 265'i kadavradan gerçekleştirildi.

        Geçen yıl ayrıca 46 kalp, 20 akciğer ve 2 ince bağırsak nakli yapıldı.

        Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, mevzuatta yapılan değişiklikle organ bağışı işlemleri dijital ortama taşındı.

        Vatandaşlar, e-Devlet ve e-Nabız sistemleri üzerinden organ bağışı beyanında bulunabiliyor.

