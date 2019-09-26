Türkiye’de kozmetik ürünleri sektörü küresel büyüme oranını ikiye katladı

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün ekonomik büyüklüğünün dünyada 300 milyar doları bulurken Türkiye’de kozmetik pazarının 3.5 milyar dolara ulaştığının altını çizdi. Artık yabancı kozmetik markaları kadar yerli markalarında tercih edildiğini söyleyen Şerifoğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli kozmetik markası olan Uraw’ın büyüme hacminin buna en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

Son satın alma rakamlarına bakıldığında, kozmetik harcamasında kadınların alışveriş ortalamasının yüzde 80, erkeklerin ise yüzde 20 olduğunu kaydeden Şerifoğlu, erkeklerin de kozmetik ürünlerine olan talebinin arttığını belirtti. ‘’Özelikle son yıllarda yerli ve milli ürünlere olan ilgi artıyor. Buna en büyük etkenlerden biri de piyasaya sürülen ürünlerin organik ve yerli ve hesaplı olması. Hal böyle olunca yerli girişimci ve yatırımcı firmalar harekete geçti. Bizim dikkatimizi çeken özellikle erkeklerin kozmetik ürünlerine daha çok ilgi göstermeye başlaması. Bunların içinde saç bakım ürünleri, saç problemleri için serumlar ve saç spreyleri yer alıyor. Bunun üzerine bizde bu alanda AR-GE çalışmalarımızı arttırdık ve son 5 yılda yaptığımız çalışmalarda erkeklerin memnuniyeti arttı.’’dedi.

SEKTÖR BÜYÜKLÜĞÜ 11 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, kozmetik sektörünün 2020 yılına kadar 15 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağını ve bunun büyük bir kısmının Türk kozmetik markalarının pazara yerleşmeye başlaması ile artacağını söylüyor.

Kadınlar, kozmetik ürünlerinde en çok makyaj malzemelerine ağırlık verirken, erkekler saç spreyi, saç serumu ve cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyor.

URAW Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şerifoğlu, ‘’TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi’nin son verilerine göre kozmetik sektörünün 9,4 milyar TL pazar payına sahip. Sektör, Türkiye dışında Irak, İran, Rusya Federasyonu, Almanya ve Fransa başta olmak üzere 180’in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Pazar 120 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Bizde bu pastadan payımızı alıyoruz. Örneğin firmamız, Türkiye’nin yerli ve milli kozmetik markalarından biri. Bu işe ilk başladığımızda 20 kişi istihdam ediyordu. Şimdi ise bu rakam 45e yükseldi. Hedefimiz 1 yıl içerisinde 150 kişinin istihdamını sağlamak’’ dedi.

MERDİVENALTI ÜRÜNLERE DİKKAT

Türkiye’nin en prestijli yerli kozmetik markalarından biri olan URAW, Avrupa ve Amerika’da da ilgi görüyor. Öyle ki markanın özellikle erkekler için hazırlanan Mavi Serum ürünü yabancı pazarda da talep görüyor. Şerifoğlu, sektörün en büyük sorununun taklitle ilgili olduğunu kaydetti: “Bazı e-ticaret siteleri tarafından orijinal diye satışa sunulan ama aslında taklit olan kozmetik ürünleri hem tüketiciyi sağlığından hem de parasından ediyor. Merdivenaltı ürünlerin içerisinde ne olduğu bilinmeyen maddeler kullanıyor. Bu temizlik ürünlerinde kullanılan malzemeler bile olabiliyor, örneğin camsil saç serumu diye bu taklit ürünlerin içinde kullanılabiliyor. Sosyal medyadan insanları defalarca uyardık. Ürünü alırken dikkatli olmaları lazım. Merdiven altı ürünler zaten adı üzerinde ‘merdiven altı’! Bunların hiçbir şekilde izinleri, testleri,analizleri olmadığı için insanlara nasıl bir yan etkisi olacak bilinmez. Hiçbir belgeleri de yok. Biz bu konuda tüketicilere uyarıları yapıyor ve ürünleri satın alırken orijinal bandrollü olmasına, firmanın tanınırlığına, sertifikalarına ve Bakanlık onaylarına dikkat etmeleri hususunda bilgilendiyoruz.’’

Taklit ürünler tüketicinin sektöre olan güvenini büyük ölçüde sarsıyor. Bu durum hem sektöre hem ekonomiye hem de tüketiciye büyük ölçüde zarar veriyor. Şerifoğlu, ‘’2010 yılından bu yana perakende sektöründe olan biri olarak, en önemli değerlerimizden biri koşulsuz müşteri mutluluğu ve güveni olan bir marka olarak, yüzde yüz orijinal kozmetik ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz.’’ dedi.