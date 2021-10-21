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Türkiye’de MOSSAD’a bilgi sızdırdığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

Türkiye’de İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgi ile belgeleri elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheli, ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklandı.

Türkiye’de MOSSAD’a bilgi sızdırdığı iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
MOSSAD'a bilgi sızdıran 15 kişi tutuklandı
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İHA

İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı kişilerin, Türkiye’de bulunan Suriye ve Filistin uyruklu şahıslar ile irtibat kurarak İsrail için bilgi ve belgeler elde ettiği, bilgilerin alınmasının karşılığında kuryeler, havale ofisleri ve uluslararası para transferi şirketli aracılığıyla ödeme gerçekleştirildiği ve uluslararası casusluk faaliyetleri olabileceği bilgisi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geçtiğimiz Pazartesi günü getirilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları savcılıkça ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheliler, ‘uluslararası casusluk’ suçundan tutuklanarak Maltepe Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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