Ar-Ge merkezleri
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Türkiye’deki Ar-Ge merkezleri, 2 yılda 3 kat arttı

Türkiye’de faaliyet gösteren ArGe merkezlerinin sayısı, son 2 yılda yüzde 197 artışla 995 oldu. Ar-Ge merkezlerinde dalya demeye hazırlanan Türkiye, 13 milyar TL Ar-Ge harcamasıyla dünya sıralamasında 18’inci’liğe yükseldi

13.09.2018 - 13:48 | Güncelleme: İHA

Katma değeri yüksek ürünler geliştirerek uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin olmazsa olmazı konumundaki Ar-Ge çalışmaları, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir ivmeyle artıyor. Teknoloji çözümleri sunan Univera’nın Yazılım Geliştirme Müdürü Seçkin Karabacakoğlu, son 2 yılda Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin sayısında yüzde 197’lik büyüme görüldüğünü belirterek, “2016 yılında 334 olan Ar-Ge merkezi sayısı 3 katına çıkarak 995 oldu. Ar-Ge merkezlerinde bugüne kadar 25 bin 741 proje çalışması yapıldı. Türkiye, 2018’de ArGe harcamalarına ayırdığı 12 milyar 950 milyon TL ile dünya sıralamasında 18'inci oldu” dedi.

“YÜZDE 100 YERLİ YAZILIMLAR ÜRETİYORUZ"

25 yılı aşkın süredir kurumsal iş süreçlerine yönelik kapsamlı teknoloji çözümleri sunan Univera’nın, Ar-Ge merkezinde geliştirdiği yazılımlarla, son 3 yıldır bağımsız araştırma kuruluşu Promotion Optimization Institute (POI) tarafından dünyanın en iyi 5 yazılımı arasında gösterildiğini aktaran Karabacakoğlu, “2015 yılında bakanlık onayı ardından faaliyete başlayan Ar-Ge merkezimiz, kurulduğu günden bugüne yüzde 44’lük büyüme göstererek 55 kişilik bir kadroya ulaştı. Şu an ArGe ekibimiz toplam çalışan sayımızın üçte biri. Ar-Ge ekibimizin yüzde 62’si kodlama üzerine çalışıyor ve yazılım alanında sunduğumuz yüzde 100 yerli sermaye ve çözümlerle satış, lojistik ve servis alanında yerli ve uluslararası birçok şirkete destek veriyoruz. Bu topraklardan çıkan yerli bir firma olarak hem kendimizi hem de ülkemizin geleceğini düşünerek adımlar atıyoruz” açıklamasında bulundu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.