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Türkiye’nin büyük ilçelerinde durum nedir?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi sonuçlarına göre Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta ipi Kılıçdaroğlu göğüslerken AK Parti birinci parti oldu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Kılıçdaroğlu ve CHP önde bitirdi. İzmir'in Konak ilçesinde de Kılıçdaroğlu ve CHP ilk sırayı alırken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Erdoğan ve AK Parti önde tamamladı. Nilüfer ilçesinde ise Kılıçdaroğlu ile CHP liderliği aldı.

Türkiye’nin büyük ilçelerinde durum nedir?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi sonuçları şekillenmeye devam ederken, Türkiye'nin önde gelen büyük ilçelerindeki sonuçlar da önemini koruyor.

Saat 01.30 itibarıyla sonuçlar şöyle:

Türkiye'nin 980 bin nüfusla en kalabalık ilçesi olan Esenyurt'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 51.02 ile ilk sırada bulunurken, AK Parti yüzde 33 oyla birinci parti oldu.

İstanbul'un diğer ilçelerinden Kadıköy'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 80 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 58 ile birinci parti oldu. Beşiktaş'ta da Kılıçdaroğlu yüzde 80 ile ilk sırada, CHP yüzde 57 ile birinci parti. Şişli, Bakırköy ve Maltepe'de Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ilk sırada yer aldı. Üsküdar'da da Kılıçdaroğlu yüzde 49 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 36 ile birinci parti oldu.

Ankara'da Türkiye'nin en kalabalık ikinci ilçesi Çankaya'da Kılıçdaroğlu yüzde 74 ve CHP yüzde 54 ile önde bitirirken, Keçiören'de Erdoğan yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti de yüzde 37 ile birinci parti oldu. Yenimahalle'de Kılıçdaroğlu yüzde 53 ile ilk sırada yer alırken CHP de yüzde 35 ile önde bitiren parti oldu.

İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'ta Kılıçdaroğlu yüzde 67 ile birinci olurken, CHP yüzde 45 ile ilk sırada yer aldı.

Bursa'da ise en büyük ilçe olan Osmangazi'de Erdoğan yüzde 52 ile ilk sırada yer alırken AK Parti de yüzde 40 ile ipi göğüsledi. Nilüfer'de ise Kılıçdaroğlu yüzde 56 ile birinci olurken, CHP yüzde 37 ile lider parti oldu.

800 bin nüfuslu Adana'nın Seyhan ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 57 ile en çok oy alan aday oldu. CHP de yüzde 30 alarak sandıkta birinci parti çıktı. Çukurova'da da Kılıçdaroğlu yüzde 62 ile ilk sıradaki aday oldu. CHP de yüzde 40 alarak birinci parti oldu.

Gaziantep'in 945 bin nüfuslu Şahinbey ve 860 bin nüfuslu Şehitkamil ilçelerinde Erdoğan yüzde 59 ve ile ilk sırada bitirirken, AK Parti de yüzde 45 ile en çok oy alan parti oldu.

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