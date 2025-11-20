A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 6. ve son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Ay-Yıldızlılar, grubunu ikinci sırada tamamladı. Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak. Bugün yapılan Dünya Kupası kura çekimi ile birlikte eşleşmeler belli oldu. Böylece ‘’Türkiye’nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu, hangi ülkeyle eşleşti?’’ soruları yanıt buldu. Öte yandan maç takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, A Milli Takım Dünya Kupası play-off maçı ne zaman oynanacak? İşte, Türkiye play-off rakibi ve maç tarihi!