Türkiye'nin tek "Pan Parks" statüsüne sahip Küre Dağları'nda mest eden sonbahar manzarası

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır ise “Küre Dağlarına ismini veren ve içerisinde İstiklal Yolu Milli Parkı bulunan devamında ise Ersizlerdere Kanyonu’nun ülkemizin 252. tabiat parkı ilan edildiği bölgedeyiz. Burada yeşilin her tonunu görebilirsiniz. Küre Dağlarına ismini veren ilçemiz, bakır ocağıdır ve bakır madenlerinin merkezidir. Bir ticaret merkezi olması sebebiyle bölgemiz Pan Parks statüsünde bulunuyor. İnsan elinin değmediği alanlar ve Türkiye’nin sonbahar manzaralarının en güzel görüldüğü yer oluyor. Yeşilin her tonunu burada görebiliyorsunuz. Ersizlerdere Tabiat Parkı’na gelen misafirlerimiz, yeşilin her tonunun görüldüğü bu sonbahar manzarasından etkilenmektedir. İnşallah burayı ziyaret edenler, döndüklerinde çevresine bu bölgeyi tanıtacak ve her geçen gün bölgemizin ziyaretçi sayısı ve turist sayısı artarak devam edecek” diye konuştu.