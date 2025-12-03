Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkiye’yi temsil edecek

        Türkiye’yi temsil edecek

        'Annem Hakkında', Asya'nın en prestijli sinema etkinliklerinden 24. Dhaka Uluslararası Film Festivali'nde Dünya Sineması Bölümü'nde Türkiye'yi temsil edecek  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 17:47 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'yi temsil edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yapımcılığını Ayem Media’nın üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Soner Sert’in yaptığı 'Annem Hakkında', Asya kıtasının en köklü ve en saygın film etkinliklerinden biri olan 24. Dhaka Uluslararası Film Festivali’ne (DIFF) resmi olarak seçildi. Film, festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'Dünya Sineması' kategorisinde yarışacak.

        10 - 18 Ocak 2026 arasında Bangladeş’in başkenti Dakka’da düzenlenecek DIFF, 1977’den bu yana Asya’da sinema kültürünü geliştirmeyi hedefleyen ve uluslararası alanda güçlü bir itibara sahip olan bir festival olarak öne çıkıyor. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği festivalde bu yıl 75 ülkenin en iddialı yapımları yarışacak.

        REKLAM

        'Annem Hakkında’nın, farklı kültürlerin hikâyelerini bir araya getiren 'Dünya Sineması Bölümü'ne seçilmesi, filmin uluslararası yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Festivalin teması bu yıl; 'Daha İyi Film, Daha İyi Seyirci ve Daha İyi Toplum' olarak belirlendi.

        Burak Dakak (Caner) ve Kadir Çermik’in (Muharrem), başrolü paylaştığı 'Annem Hakkında'da; Yurdaer Okur (Halil), Başak Daşman (Nermin), Name Önal (Halime), Sahra Şaş (Ebru), Işıknaz Özedgü (Aylin), Gürsu Gür (Sermet) ve Şerif Erol (konuk oyuncu) gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.

        Filmin Konusu: Bir sayfiye yerinde genç bir kadının (Aysel) ölümünün beşinci yılında bir araya gelen kalabalık aile, geçmişle yüzleşmek ve mevlit okutmak üzere toplanır. Oğlu (Caner), eski kocası (Muharrem), abisi (Halil), yengesi (Nermin) ve kız kardeşi (Halime) arasında başlayan beklenmedik tartışmalar, ilişkilerin hızla çözülmesine ve aile içi dengelerin altüst olmasına neden olur.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Annem Hakkında
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Barın Boyun ve Daltonlar çetelerine iddianame!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Tedesco, Advocaat'ı yakaladı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki 'tiny house'lar alev aldı!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?