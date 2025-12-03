Türkiye’yi temsil edecek

Yapımcılığını Ayem Media’nın üstlendiği, senaryosunu ve yönetmenliğini Soner Sert’in yaptığı 'Annem Hakkında', Asya kıtasının en köklü ve en saygın film etkinliklerinden biri olan 24. Dhaka Uluslararası Film Festivali’ne (DIFF) resmi olarak seçildi. Film, festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan 'Dünya Sineması' kategorisinde yarışacak.

10 - 18 Ocak 2026 arasında Bangladeş’in başkenti Dakka’da düzenlenecek DIFF, 1977’den bu yana Asya’da sinema kültürünü geliştirmeyi hedefleyen ve uluslararası alanda güçlü bir itibara sahip olan bir festival olarak öne çıkıyor. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği festivalde bu yıl 75 ülkenin en iddialı yapımları yarışacak.

'Annem Hakkında’nın, farklı kültürlerin hikâyelerini bir araya getiren 'Dünya Sineması Bölümü'ne seçilmesi, filmin uluslararası yolculuğunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Festivalin teması bu yıl; 'Daha İyi Film, Daha İyi Seyirci ve Daha İyi Toplum' olarak belirlendi.

Burak Dakak (Caner) ve Kadir Çermik’in (Muharrem), başrolü paylaştığı 'Annem Hakkında'da; Yurdaer Okur (Halil), Başak Daşman (Nermin), Name Önal (Halime), Sahra Şaş (Ebru), Işıknaz Özedgü (Aylin), Gürsu Gür (Sermet) ve Şerif Erol (konuk oyuncu) gibi birbirinden başarılı oyuncular rol alıyor.