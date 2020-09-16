Türkler Geliyor oyuncuları kimler? Türkler Geliyor filmi konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrolünü Seray Kaya ile Funda İlhan'ın aldığı Türkler Geliyor filmi ile ilgili detaylar haberimizde...

TÜRKLER GELİYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emre Kıvılcım Akınci Sungur

Levent Özdilek Kral Lazar

Ece Çeşmioğlu Alina

Ebru Özkan Mara Hatun

Seray Kaya Maria

Serdar Gökhan Akıncı Konuralp

Sezgin Erdemir Akıncı Afşin

Eren Vurdem Akıncı Arslan

Ogün Kaptanoğlu Karadiç

Cemal Hünal Miloseviç

Funda İlhan Helen

Selda Alkor İrene

Hakan Örge Vladiç

Oğuzhan Yarımay Akıncı Yağmur

Atilla Güzel Akıncı Turhan

Tolga Akkaya Akıncı Demir Pehlivan

TÜRKLER GELİYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı Bozdağ Film[1] yapımı sinema filmi. Film, XV. yüzyıl Balkan coğrafyasında, Sırp kralı Lazar'ın zulmünün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor.