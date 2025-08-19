Türkmen Karahöyük'te 2 bin yıllık kalem bulundu

Çumra ilçesinde Türkmen Karahöyük Mahallesi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile bölgede 6 yıl süren yüzey araştırmalarının ardından 2024 yılında ilk kazı başlatıldı.

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Michele Rüzgar Massa ile Chicago Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. James Osborne'un eş başkanlığında ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Erpehlivan’ın koordinatörlüğü ile ikinci kazı dönemine girilen Türkmen Karahöyük, 3 bin 300 yıl önce Hititlerin bir süre başkentliğini yapmış olan ancak bugün yeri tam olarak bilinmeyen Hitit başkenti için önemli bir aday olarak gösteriliyor.

2 bin 800 yıl önce yaşamış, Frigler ile çağdaş Anadolulu bir kral olan Hartapu'nun başkentinin de Türkmen Karahöyük olduğu üstünde duruluyor. Türkmen Karahöyük’te bu sezon kazılarında çok sayıda seramik eşya, parfüm şişeleri, takıların yanı sıra 2 bin yıllık havyan kemiğinden yapılmış kalem, milattan önce 50 yılına dayanan ok ucu, bin 700 yıllık zar, 2 bin 200 yıllık küvet bulundu.