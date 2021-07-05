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Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Turkovac adı verilen yerli aşının ne zaman çıkacağına ilişkin arayışlar başladı. Şu an Sinovac ve Biontech aşılarını kullanan vatandaşlar, Turkovac'ın ne zaman kullanıma sunulacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Turkovac ne zaman çıkacak 2021? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği yerli aşının adı ve çalışmalar hakkındaki son durum belli oldu. İşte Turkovac adı verilen aşı ile ilgili merak edilenler...

YERLİ AŞININ İSMİ TURKOVAC

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

İşte faz 3 çalışmalarına dair bilgiler;

FAZ-3 ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yerli Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevrim içi katılımıyla Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.

TURKOVAC NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hedefimiz eylül-ekim gibi netice almak. " dedi.

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