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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak

        Türkşeker, 613 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:00 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:00
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        Türkşeker 613 geçici işçi alımı yapacak
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        Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkşeker A.Ş. fabrikalarında 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 613 geçici işçi (her yıl 6 ay süre ile) alımı yapılacak.

        Geçici işçi alımına ilişkin aranacak şartlar 11 Eylül 2023 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinde yayımlanacak. Başvurular da yine Türkiye İş Kurumu internet sitesi üzerinden 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

        Alımı Yapılacak Geçici İşçilerin Dağılımı:

        -Mekatronik Bakım Onarım Teknisyeni: 288

        -Bilgisayarlı Makine Teknisyeni: 81

        -Makine Teknisyeni: 81

        -Kimya Teknisyeni: 80

        -Makine Bakım Onarım Teknisyeni: 27

        -Elektrik Teknisyeni: 21

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        -Tarım Makinaları Teknisyeni: 15

        -İnşaat Teknisyeni: 10

        -Bilgisayar Teknisyeni: 5

        -Mekaniker Buhar Kazanları Teknisyeni: 2

        -Metal Teknolojisi Teknisyeni: 2

        -Endüstriyel Otomasyon Teknisyeni: 1

        -Toplam: 613

        BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrıkaları A.Ş. bünyesinde istihdam edilecek geçici işçi alımını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile duyurarak, “Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımız köklü kuruluşumuzun gücüne güç katacak.

        Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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