Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) çeşitli illerde istihdam edilmek üzere 1685 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla birlikte Türkşeker 1685 işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro-branş dağılımı ve alım yapılacak iller belli oldu. İlana göre 14 Nisan bugün başlayan başvurular, 18 Nisan tarihine kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle seçilecek. Peki, Türkşeker 1685 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Türkşeker işçi alımı başvuru ekranı 2025…