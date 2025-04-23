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        Haberler Magazin Türkü Akbayram'dan 23 Nisan paylaşımı - Magazin haberleri

        Türkü Akbayram'dan 23 Nisan paylaşımı

        2 Mart'ta vefat eden Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, babası ve kızı Lavin'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:57 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:57
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        Türk müziğinin sevilen ismi Edip Akbayram, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşmüştü. 75 yaşındaki sanatçı, zatürre sonrası gelişen iç kanama ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata veda etmişti.

        2 Mart'ta vefat eden babasının acısıyla sarsılan Türkü Akbayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, babası ve kızı Lavin'in yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

        Türkü Akbayram, 2013'te Serdar Çınar ile evlenmişti.

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        #Türkü Akbayram
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