Türküsu Demirel, arayı değerlendirdi
Türküsu Demirel, yer aldığı projenin çekimlerine ara verilmesiyle soluğu Bodrum'da aldı
Giriş: 24.08.2025 - 09:52 Güncelleme: 24.08.2025 - 09:52
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türküsu Demirel tatil için Bodrum’daydı. Demirel, yeni projesinin çekimlerine ara verilir verilmez soluğu tatilde aldı.
Türküsu Demirel, kız arkadaşları ile çıktığı Bodrum tatilinde Yalıkavak’ta ki bir plajda objektiflerimize yansıdı. Demirel, iskelede tek başına güneşlenerek keyif yaptı.
