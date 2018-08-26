Sıla, “ Şehir,şehir ilçe ilçe geziyorum ama Bodrum’un havası bir başka oluyor. Burada sizinle beraber olmak çok güzel bir duygu, beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rahatsızlığım ile ilgili yüzlerce geçmiş olsun mesajı aldım. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dualarınızla daha da iyi olacağım.” diyerek Bodrumlu müzikseverlere teşekkür etti



CEYLAN ERTEM: POPÇU OLACAKSA SENİN GİBİ OLSUN

Konserinin ortalarına doğru sözü Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli’ye, müziği ise Zülfü Livaneli’ye ait olan, ‘Belalım’ şarkısını kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Ceylan Ertem’i sahneye davet ederek beraber söyleyen Sıla, şarkı sonunda ise yakın dostuna sarıldı. Sıla'nın bu samimi tutumu karşısında “ Sana ve Müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum... Popçu olacaksa senin gibi olmalı insan...” sözlerini sarf eden Ceylan Ertem'se ünlü popçuyu yere göğe sığdıramadı.