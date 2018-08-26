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Turne rekortmeni şarkıcı Sıla, dış kulak problemine rağmen turne programını bozmadı

Geçen yıl en çok biletli konser veren şarkıcısı Sıla, bu yıl da aynı rekoru kimseye bırakmadı. 14 Nisan'daki Mersin konseriyle başlayan Türkiye turnesine temmuzda başlayan Ege turnesiyle devam eden şarkıcı dış kulak iltihabına yakalandı. Kuşadası konserinde rahatsızlığını açıklayan sanatçı, turne programını aksatmamak için dün gece Bodrum konserine de çıktı. Biletlerin tamamının satıldığı Bodrum Antik Tiyatro'da 26. konserini veren Sıla, "Rahatsızlığım ile ilgili yüzlerce 'Geçmiş olsun' mesajı aldım. Dualarınızla iyileşeceğim." dedi

26.08.2018 - 16:05 | Güncelleme:
Sıla 14 Nisan'da Mersin'de başlayan Türkiye turnesinin ardından temmuzda çıktığı Ege turnesini yaşadığı tüm sağlık problemlerine rağmen aksatmadan devam ettiriyor. Ünlü sanatçı, Kerki ve Solfej’in düzenlediği açık hava yaz konserleri  Bodrum Antik Tiyatro'da sahne alarak devam etti. Günler öncesinden biletleri tükenen konserde, iyileşmek için dinleyicilerinden dua istedi.

 

Sıla, “ Şehir,şehir ilçe ilçe geziyorum ama Bodrum’un havası bir başka oluyor. Burada sizinle beraber olmak çok güzel bir duygu, beni dinlemeye geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Rahatsızlığım ile ilgili yüzlerce geçmiş olsun mesajı aldım. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Dualarınızla daha da iyi olacağım.” diyerek Bodrumlu müzikseverlere teşekkür etti

CEYLAN ERTEM: POPÇU OLACAKSA SENİN GİBİ OLSUN

Konserinin ortalarına doğru sözü Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli’ye, müziği ise Zülfü Livaneli’ye ait olan, ‘Belalım’ şarkısını kendisini dinlemeye gelen yakın dostu Ceylan Ertem’i sahneye davet ederek beraber söyleyen Sıla, şarkı sonunda ise yakın dostuna sarıldı. Sıla'nın bu samimi tutumu karşısında “ Sana ve Müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum... Popçu olacaksa senin gibi olmalı insan...” sözlerini sarf eden Ceylan Ertem'se ünlü popçuyu yere göğe sığdıramadı.

 

SONBAHAR'A RANDEVU

Sahnesinin son bölümünde ''Partili Goy Goy Şarkılar'' adını verdiği şarkılarla vites yükselten sıla, eğlenceyi ikiye katladı. Konserini dillere dolanan ''Afitap'' ile sonlandıran Sıla, son olarak ''Yakın dostlarınıza söyleyin biz 1 Eylül'de yine burada, bu sahnede olacağız. Hatta bir maniniz yoksa sizleri de bekleriz. Gelin son baharı hep birlikte şarkılar eşliğinde karşılayalım.'' diyerek herkesi Eylül ayının başındaki konserine davet etti.

Öte yandan, konseri dinlemeye gelenler arasında, Ceylan Ertem, Tuğba Coşkun, Şeyda Coşkun ve eşi Uğursay Yeğin gibi isimlerde yer aldı.

 

 

 
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